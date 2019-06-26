«Астра Марин» подключает батарейки

Как стало известно “Ъ”, городские власти и один из крупнейших игроков рынка речных перевозок «Астра Марин» договорились о развитии пилотного в России проекта пассажирских маломерных судов на электродвигателе. Первые такие суда могут начать ходить по рекам и каналам Петербурга уже в 2020 году. Эксперты считают проект перспективным, но отмечают, что для его развития требуется стимулирование со стороны властей.

По данным “Ъ”, ГКУ «Агентство внешнего транспорта» (АВТ, подконтрольно комитету по транспорту Петербурга) подписало трехстороннее соглашение с одной из крупнейших компаний на рынке речных перевозок Петербурга ООО «Астра Марин» и производителем судового оборудования ООО «МТ-Групп» об информационном обмене при разработке модернизации судов, которые эксплуатируются на прогулочных маршрутах по Фонтанке и Мойке с целью перевода их на полное электрическое движение вместо дизельных двигателей.

При этом АВТ обязуется подготовить инфраструктуру для приема судов с электродвигателем, в частности — разместить на причалах станции заряда батарей, говорит собеседник “Ъ”, близкий к переговорам. Представитель АВТ подтвердил “Ъ” намерение развивать инфраструктуру зарядных станций за счет бюджетных средств. По словам источника “Ъ”, интерес к проекту проявляют и другие транспортные компании. В АВТ не исключают подписания новых соглашений.

Суда могут появиться на водных маршрутах Петербурга уже в навигацию 2020 года, говорит генеральный директор «Астра Марин» Андрей Кузнецов. Новые транспортные средства будут создаваться на базе существующих судов «Каракатица». Компания сама заказала этот проект и построила его на верфи в Шлиссельбурге, говорит господин Кузнецов. Инвестиции в одно судно составили 2 млн рублей. Сейчас во флоте компании работает две «Каракатицы». При этом стоимость такого же судна с электродвигателем может составить 2,5 млн рублей. В 2020 году компания может поставить на линию до трех новых судов в такой комплектации, говорит господин Кузнецов. «По итогам их пилотной эксплуатации мы будем принимать решение о строительстве к 2021 году больших судов вместимостью до 100 мест с электрическим двигателем»,— заявил он. По оценкам участников рынка, стоимость большого судна составляет около 25 млн рублей, с электродвигателем цена вырастет до 30 млн рублей.

В «Астра Марин» считают, что спрос на маломерные суда растет, а интерес к проекту объясняют общей тенденцией к экологическим видам транспорта. По данным «МТ-Групп», суда на электродвигателе позволяют снизить эксплуатационные затраты на топливо на 60%, окупаемость проекта — менее 10 лет, при этом констатируется снижение загрязнения выхлопами и уровня шума в историческом центре города. Автономный ход судна на батареях составляет два часа, при этом рейс длится около часа, заряжаться батареи будут во время высадки и посадки пассажиров в течение 15 минут, рассказывает господин Кузнецов. Кроме «Астра Марин», проработкой вопроса судов на электродвигателеях занимается «Нева Тревел Компани», сообщили “Ъ” в компании. Но от подробностей отказались.

Источники “Ъ” в отрасли отмечают, что транспортные компании готовы обновлять речной флот, но требуют гарантий от города — в частности, по программе развития городских причалов, так как сейчас большинство пирсов в центре арендуют частные игроки рынка, ограничивая возможность швартовки к ним перевозчиков с лицензией. В 2014 году Смольный запустил программу развития сети городских причалов общего доступа и сдачи их в аренду. С 2014 по 2018 год количество причалов увеличилось с четырех до 18, а количество швартовок — с 400 до 26 тыс. Оператором городских причалов является АВТ. Учет причальной инфраструктуры и аренда находятся в ведении ГБУ «Мостотрест».

В 2018 году, по данным речного регистра, к Петербургу было приписано 401 судно, в городе зарегистрировано 94 компании-судовладельца. На рынке работает 18 компаний-перевозчиков, которые имеют лицензии. Крупнейшими игроками рынка речных перевозок кроме «Астра Марин» являются «Нева Тревел Компани», «Водоходъ» и «Смольнинское пароходство». В 2018 году по рекам и каналам Петербурга прокатилось рекордное количество пассажиров маломерных судов — почти 3 млн человек, это в 1,7 раза больше, чем в 2017 году. При этом только «Астра Марин» в 2018 году перевез около 600 тыс. пассажиров, отмечают в компании. К этому пассажиропотоку можно прибавить еще как минимум 500 тыс. человек, которых, по оценкам экспертов, обслужили компании, являющиеся нелегальными перевозчиками. Однако представители отрасли уверены, что цифры «черного» рынка занижены и общий пассажиропоток на реках и каналах приближается к 7 млн человек.

Генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает проект перехода маломерных судов на электродвигатели перспективным, отмечая, что ключевую роль в программе играет поддержка городских властей. «У администрации Петербурга есть полномочия стимулировать инициативу по обновлению флота с применением электродвигателей. "Зеленая" тема в тренде, а с учетом роста туристического потока переход на экологический вид транспорта актуален»,— говорит господин Бурмистров. По его словам, строительство судна «Каракатица» могло быть осуществлено на Озерной или Охтинской верфи.

Яна Войцеховская