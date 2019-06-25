Отпускные физика Данилова снова считают в суде

Физик, академик РАН Михаил Данилов, которому после увольнения из Института теоретической и экспериментальной физики в 2015 году не были выплачены отпускные за 505 дней, пожаловался в Мосгорсуд на отказ Зюзинского суда пересмотреть его дело. Напомним, предписание пересмотреть дело содержится в постановлении Конституционного суда (КС) по делу господина Данилова: в ноябре 2018 года суд разъяснил, что Трудовой кодекс не устанавливает ограничений по выплате ни по количеству неиспользованных дней отпуска, ни по предельному размеру либо срокам компенсации.

Юристы правозащитного центра «Мемориал», представляющие Михаила Данилова, направили жалобу в Мосгорсуд (есть в распоряжении “Ъ”) на отказ Зюзинcкого суда в июне пересмотреть дело господина Данилова с учетом новых обстоятельств, который таким образом проигнорировал постановление КС.

Напомним, в 2015 года Михаил Данилов был уволен с должности и. о. главного научного сотрудника Института теоретической и экспериментальной физики в связи с сокращением штата организации, ему не была выплачена компенсация за 505 неиспользованных дней отпуска за период с 1997 по 2012 год. Зюзинский райсуд отказал ему в удовлетворении жалобы в 2016 году, сославшись на то, что срок обращения в судебные инстанции составляет 21 месяц с момента окончания года, за который работнику должен был быть предоставлен отпуск (18 месяцев — предельный срок предоставления неиспользованного отпуска, предусмотренный ст. 9 Конвенции Международной организации труда №132 «Об оплачиваемых отпусках», и три месяца — срок для обращения за судебной защитой, установленный ст. 392 Трудового кодекса (ТК) РФ «Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора»). Мосгорсуд, а также Верховный суд РФ поддержали решение районного суда.

Однако КС в 2018 году удовлетворил жалобу господина Данилова, а также еще нескольких заявителей. Суд разъяснил, что работникам при увольнении выплачивается компенсация за неиспользованные дни отпуска, о чем говорит ст. 127 ТК РФ (реализация права на отпуск при увольнении работника). Но эта статья не устанавливает «ни максимальное количество неиспользованных дней отпуска, ни ее предельные размеры, ни какие-либо обстоятельства, исключающие саму выплату, ни иные подобные ограничения». А срок, на который ссылались суды, предусмотрен для регулирования процессуальных отношений при индивидуальных трудовых спорах между работником и работодателем, «а не для регулирования связывающих работника и работодателя трудовых отношений», к которым и относятся отпускные.

Тем не менее 6 июня Зюзинский суд отказал в удовлетворении заявления Михаила Данилова о пересмотре по новым обстоятельствам решения указанного суда с учетом мнения КС.

В жалобе, поданной в Мосгорсуд на это решение, юрист «Мемориала» Галина Тарасова отмечает, что суд «формально процитировав ряд доводов заявления и часть текста постановления КС, сделал прямо противоположные их смыслу выводы».

«Суд сделал вывод, что указанное постановление не содержит выводов о несоответствии Конституции РФ закона, в связи с которым суд ранее отказал в удовлетворении требований о взыскании компенсаций за неиспользованный отпуск,— говорится в жалобе.— В постановлении предписан пересмотр решения по делу Михаила Данилова именно в связи c иным конституционно-правовым истолкованием нормативных положений, ранее примененных в решении Зюзинского районного суда».

Госпожа Тарасова в жалобе попросила отменить решение Зюзинского суда от 6 июня 2016 года, а также попросила направить дело с приложенной жалобой в Верховный суд, чтобы изменить юрисдикцию рассмотрения дела, исключив его дальнейшее рассмотрение в Мосгорсуде и нижестоящих судах. «Московский городской суд и нижестоящие суды Москвы создавали и поддерживали многолетнюю судебную практику отказа работникам в компенсации за неиспользованные отпуска»,— говорится в желобе. В разговоре с “Ъ” она сообщила, что предложила направить дело на рассмотрение в Московский областной суд.

Напомним, ранее в Минтруде “Ъ” также сообщили, что «неиспользование работником отпуска не лишает его права на получение денежной компенсации за все не использованные к дню увольнения отпуска: российское трудовое законодательство предоставляет работникам более широкие гарантии, чем это предусмотрено Конвенцией МОТ».

Валерия Мишина, Полина Ячменникова