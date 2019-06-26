Буддистам подбирают альтернативу

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в среду обсудит конфликт вокруг сноса буддистского монастыря «Шад Тчуп Линг» на горе Качканар в связи с освоением Собственно-Качканарского месторождения руды. Ранее суды признали, что буддисты самовольно заняли гору и теперь должны демонтировать свои постройки. Судебные приставы рассказали, что производство по сносу монастыря приостановлено из-за появления новых объектов, подлежащих демонтажу.



Как рассказал “Ъ-Урал” вице-губернатор Сергей Бидонько, на встрече с представителями буддистской общины планируется в очередной раз решить вопрос с переносом монастыря «Шад Тчуп Линг» в другое место. «Мы уже предлагали альтернативные варианты по переносу постройки, готовы были организовать ее, однако представители общины были настроены сохранить именно сегодняшнее местоположение»,— сообщил он.

Буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг» (с тибетского — «Место практики и реализации») основал 15 мая 1995 года Михаил Санников, который, по его словам, получил образование при Иволгинском дацане (Бурятия). В разное время в нем проживает от пяти до тридцати человек. За последние годы монастырь стал туристической достопримечательностью.

В 2014 году Качканарский городской суд принял решение об освобождении земельного участка от объекта, так как территория находится в федеральной собственности и расположена в границах Собственно-Качканарского месторождения руды, которое разрабатывает Качканарский ГОК (входит в «Евраз»). Ранее приставы отмечали, что снести монастырь проблематично из-за его местоположения — до монастыря необходимо пройти пешком около 8 км по скалам. Промышленную добычу руды из месторождения планируется начать в первом квартале 2021 года, ожидается, что в 2024 году добыча руды составит 13 млн т в год.

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов напомнил, что холдинг готов помочь буддистам переехать на участок на горе Мохнатка. «Хотелось сделать все мирно, поэтому мы готовы поддержать общину. Но мы не видим желания с другой стороны. Нам это не помешает начать разработку месторождения, потому что есть решение суда и есть судебные приставы, которые обязаны реализовать постановление о сносе незаконных построек»,— отметил он.

Представители буддийской общины отказались от комментариев. На своей странице «ВКонтакте» накануне они разместили информацию о том, что в понедельник к ним пришли представители силовых ведомств в масках, касках и бронежилетах и организовали проверку документов. По данным буддистов, они задержали волонтера из Казахстана, но позже отпустили. Представители общины связывают проверку документов с предстоящим совещанием у господина Бидонько, однако он это отрицает.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном управлении Росгвардии сообщили, что их сотрудники не участвовали в операции. В пресс-службе УФСБ и ГУ МВД по региону не ответили оперативно на запрос “Ъ-Урал”.

В Качканарском районном отделе судебных приставов сообщили, что действующее производство по делу о сносе объектов сообщества буддистов приостановлено из-за появления новых объектов на территории. «Сегодня в Качканарский городской суд направлены дополнительные материалы по предыдущему производству. Они касаются новых объектов на территории горы, которые также подлежат сносу»,— сообщила начальник качканарского районного отдела судебных приставов Светлана Данилова. Она добавила, что точная дата судебного заседания станет известна позднее.

Дарья Соколова, Николай Яблонский