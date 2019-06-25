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Кировский депутат бросил полицейскому под ноги муляж гранаты

Главное управление МВД по Кировской области организовало проверку действий депутата Слободской городской думы Николая Дубравина. Как сообщили в ведомстве, накануне наряд патрульно-постовой службы прибыл на ул. Герцена в Кирове для проверки бесхозного предмета, когда 21-летний депутат бросил полицейскому под ноги муляж гранаты РГД-5. Происходящее снимали на камеру двое молодых людей. Всех их задержали и доставили в отделение полиции.

Николай Дубравин на своей странице «ВКонтакте» написал, что ничего полицейским под ноги не бросал. «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов с моей стороны не было, у меня просто выпал из кармана через штанину макет гранаты и мобильный телефон»,– заявил господин Дубравин.

Вскоре после задержания молодых людей отпустили из отдела полиции. Материалы проверки МВД направит в региональное управление Следственного комитета для принятия процессуального решения.

Владимир Зубарев


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