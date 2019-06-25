Стоимость онлайн-банка Monzo удвоилась благодаря американским инвесторам

Самый быстрорастущий британский онлайн-банк Monzo объявил о привлечении средств американских инвесторов в ходе очередного раунда финансирования, по итогам которого оценка стоимости компании достигла $2 млрд. Это вдвое больше, чем составляла оценка стоимости в ходе предыдущего раунда финансирования в октябре 2018 года. Американские инвесторы, главным из которых выступил Y Combinator Continuity, вложили в Monzo $113 млн. Полученные средства Monzo намерен использовать для расширения на американском рынке, куда он вышел в начале лета, и для запуска новых банковских продуктов.

Онлайн-банк Monzo был создан в 2015 году командой специалистов во главе с Томом Бломфилдом. Изначально компания называлась Mondo, но была вынуждена сменить название после того, как его оспорила в суде другая компания с аналогичным названием. Новое название — Monzo — придумали сами пользователи банка. Monzo известен как банк, который провел самую быструю краудфандинговую кампанию, собрав в 2016 году $1 млн за 96 секунд. Работает через мобильное приложение, предлагает кредиты, предоплаченные дебетовые карты, обмен валют и другие услуги. Благодаря доступности сумел привлечь более 2 млн клиентов, и его основатель считает, что в ближайшие месяцы их может стать 3 млн. Однако прибыль стартап пока не приносит. За 12 месяцев, по февраль 2019-го, убыток банка до вычета налогов составил $33,1 млн.

Алена Миклашевская