Смотрите, кто пришёл: Алексей Воробьев (главный редактор «Коммерсантъ FM»)

Хариесса Кузнецова, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Ровно в 14 часов и ни минутой позже (строго как в эфире) в аудитории Академии "Ъ" появляется главный редактор радиостанции „Коммерсантъ FM“ Алексей Воробьев.

Свою речь спикер начинает с краткой информации об истории создания радиостанции. Подумать только, но с момента образования «Коммерсантъ FM» сменилось 4 главы государства в Японии, вышло несколько моделей iPhone и произошло ещё множество интересных событий!

В ходе беседы Алексей Воробьев акцентирует внимание на том факте, что любая радиостанция в первую очередь производит аудиторию, а не контент. Поэтому всегда важно понимать, кто именно является слушателем радиостанции. „Слушателями радио являются те люди, которые прежде всего желают актуализировать себя в пространстве; просчитать риски, существующие в повседневной повестке“ — поясняет спикер.

Кроме того, Алексей Воробьев рассказал слушателям Академии о таких любопытных фактах из мира радио, как среднее время (7 минут), в течение которого человек способен удержать своё внимание, и среднее время (всего 2 секунды), в ходе которого определяется, будет ли слушатель вообще наблюдать за событиями в рамках эфира.

Спикер также поделился с журналистами секретами осуществления отбора темы на эфир: 5 критериями, исходя из которых можно определить, будет ли тема актуальна и соединит ли одновременно два аспекта: важность и интерес слушателя к ней.

Напоследок Алексей Воробьев ответил на вопросы учащихся Академии и продемонстрировал несколько ироничных примеров из записей радиоэфиров, дабы показать, что ошибаться в этом мире свойственно всем, даже самым серьёзным и сосредоточенным ведущим волны 93.6»