Более 114 млн рублей получило Оренбуржье на реализацию федерального спортпроекта

Оренбургская область получила в текущем году из федерального бюджета 114,17 млн руб. Деньги были направлены в рамках проекта «Спорт - норма жизни» и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

«Средства направлены на создание в 12 муниципальных образованиях региона малых спортивных площадок, на которых, в том числе, можно будет тренироваться в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом “Готов к труду и обороне”»,– говорится в сообщении.

Также на выделенные средства в регионе планируется закупка комплектов искусственного покрытия для футбольных полей в Адамовке и Новотроицке и оборудования для спортподготовки по хоккею. Федеральный проект «Спорт - норма жизни» нацелен на популяризацию физкультуры среди жителей страны. Он предполагает, в том числе, строительство новых спортобъектов, открытие центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и повышение квалификации работников спорта.

По информации исполняющего обязанности министра физической культуры, спорта и туризма Оренбуржья Геннадия Лискуна, в настоящее время власти региона направили в Минспорт РФ письмо о выделении в рамках проекта денег на софинансирование строительства в Оренбурге тренировочной арены с искусственным льдом. Сейчас правительство области совместно с муниципалитетом решает вопрос о площадке для объекта. В качестве одного из вариантов рассматривается территория Южного поселка.

Георгий Портнов