«Акции могут пойти дальше простых надписей на спортивной форме»

Федерация футбола Грузии не будет наказывать спортсменов за антироссийские лозунги. Они вышли на поле в футболках с надписями о том, что часть Грузии оккупирована Россией. Не будет проводить расследование и UEFA — там заявили, что инциденты произошли в рамках внутреннего чемпионата. Почему игроков не наказывают? Разбирался спортивный обозреватель «Коммерсантъ FM» Владимир Осипов.

Спорт и политика с каждым годом переплетаются все теснее. Когда стало известно, что в футболках с антироссийскими лозунгами на поле выходили не только грузинские, но и российские игроки, а Федерация футбола Грузии открыто поддержала акцию, дело стало резонансным. Но мировое футбольное руководство отреагировало сразу. UEFA никого наказывать не будет, мол, турнир внутренний, и мы бессильны.

На самом деле причина столь отстраненного поведения футбольных чиновников совсем в другом, рассказал «Коммерсантъ FM» бизнесмен, бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко: «Деньги в эти организации приходят в основном не наши, не российские, поэтому они тоже находятся под прессом. Я думаю, они больше склонны поддерживать в этой ситуации какие-то другие стороны. На сегодняшний день мы видим, что практически никто не признал ни Абхазию, ни Южную Осетию, поэтому реакция такова».

Российский футбольный союз тоже вряд ли будет реагировать на акцию футболистов грузинского чемпионата. Комментировать ситуацию чиновники отказываются и считают, что говорить тут не о чем. Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин готов обсуждать любую тему, кроме этой: «Не хочу комментировать грузин точно совершенно. Хочу развивать детско-юношеский футбол, по этим вопросам готов беседовать. Поймите, даже не хочу про них говорить, это не тема для разговора вообще».

Но как же быть с грузинскими игроками, которые выступают за российские клубы? В их жизни ничего не изменится, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Есть прекрасные ребята, играющие в “Локомотиве”, есть и в других клубах. Я очень надеюсь, что все-таки у нас хватит терпения и понимания для того, чтобы взаимоотношения с ними были очень хорошие. Никаких санкций на футбольном уровне не будет, думаю, что нет».

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Скорее всего, скандал с антироссийскими надписями на футболках быстро забудется, если, конечно, подобные акции не станут системными. Ведь при поддержке Федерации футбола Грузии и полной безнаказанности акции футболистов могут пойти дальше простых надписей на спортивной форме.

В акции принимали участие сразу три клуба грузинского чемпионата. Надписи на футболках гласили, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией. Футболисты кутаисского «Торпедо» Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе, участвовавшие в акции, по информации портала sports.ru имеют российское гражданство.