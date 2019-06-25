«Акции могут пойти дальше простых надписей на спортивной форме»

Федерация футбола Грузии не будет наказывать спортсменов за антироссийские лозунги. Они вышли на поле в футболках с надписями о том, что часть Грузии оккупирована Россией. Не будет проводить расследование и UEFA — там заявили, что инциденты произошли в рамках внутреннего чемпионата. Почему игроков не наказывают? Разбирался спортивный обозреватель «Коммерсантъ FM» Владимир Осипов.
Спорт и политика с каждым годом переплетаются все теснее. Когда стало известно, что в футболках с антироссийскими лозунгами на поле выходили не только грузинские, но и российские игроки, а Федерация футбола Грузии открыто поддержала акцию, дело стало резонансным. Но мировое футбольное руководство отреагировало сразу. UEFA никого наказывать не будет, мол, турнир внутренний, и мы бессильны.
На самом деле причина столь отстраненного поведения футбольных чиновников совсем в другом, рассказал «Коммерсантъ FM» бизнесмен, бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко: «Деньги в эти организации приходят в основном не наши, не российские, поэтому они тоже находятся под прессом. Я думаю, они больше склонны поддерживать в этой ситуации какие-то другие стороны. На сегодняшний день мы видим, что практически никто не признал ни Абхазию, ни Южную Осетию, поэтому реакция такова».
https://twitter.com/Actually_World/status/1142744611317854208
Российский футбольный союз тоже вряд ли будет реагировать на акцию футболистов грузинского чемпионата. Комментировать ситуацию чиновники отказываются и считают, что говорить тут не о чем. Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин готов обсуждать любую тему, кроме этой: «Не хочу комментировать грузин точно совершенно. Хочу развивать детско-юношеский футбол, по этим вопросам готов беседовать. Поймите, даже не хочу про них говорить, это не тема для разговора вообще».
Но как же быть с грузинскими игроками, которые выступают за российские клубы? В их жизни ничего не изменится, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Есть прекрасные ребята, играющие в “Локомотиве”, есть и в других клубах. Я очень надеюсь, что все-таки у нас хватит терпения и понимания для того, чтобы взаимоотношения с ними были очень хорошие. Никаких санкций на футбольном уровне не будет, думаю, что нет».
Скорее всего, скандал с антироссийскими надписями на футболках быстро забудется, если, конечно, подобные акции не станут системными. Ведь при поддержке Федерации футбола Грузии и полной безнаказанности акции футболистов могут пойти дальше простых надписей на спортивной форме.
В акции принимали участие сразу три клуба грузинского чемпионата. Надписи на футболках гласили, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией. Футболисты кутаисского «Торпедо» Нодар Кавтарадзе и Вахтанг Небиеридзе, участвовавшие в акции, по информации портала sports.ru имеют российское гражданство.
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