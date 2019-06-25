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«Ленэнерго» оценивает возможность выкупа акций ЛОЭСК

ПАО «Ленэнерго» рассмотрит возможность выкупа акций «Ленинградской областной электросетевой компании» (ЛОЭСК), если такое предложение поступит компании. Напомним, акции мажоритарного акционера ЛОЭСК ООО «Росток» сейчас арестованы и могут быть реализованы в интересах истца ООО «Управление – К».

«"Ленэнерго", как и "Россети", в целом заинтересовано в консолидации сетевых активов региона, но пока никаких конкретных предложений от акционеров ЛОЭСК не поступало, к тому же компания является регулируемой организацией и такие сделки должны очень точно укладываться в существующие нормативы и согласовываться на уровне министерства энергетики»,— отметил гендиректор «Ленэнерго» Андрей Рюмин.

ООО «Росток» проиграл две апелляционные жалобы ООО «Управление – К», на основании чего с него должно быть взыскано 1,4 млрд рублей, а на акции наложены обеспечительные меры. Представители «Управление – К» утверждали, что именно на такую сумму передали вексель акционерам ЛОЭСК в 2014 году, чтобы приобрести долю в компании.

Алексей Кириченко


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