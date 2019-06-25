Часть акций «Кокса» перешла иностранному собственнику

Владельцем 17% акций ПАО «Кокс», входящего в Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ), стал иностранец Ричард Джон Мартин. Как следует из данных компании, новый собственник получил более 56,1 млн акций.

В мае этого года 17% акций «Кокса» мажоритарный владелец компании, президент ПМХ Евгений Зубицкий перевел на кипрскую Carteron Investments Limited. При этом доля прямого владения «Коксом» основного акционера предприятия — Евгения Зубицкого — сократилась с 53,62% до 36,62%, подсчитывал «Финам». По данным аналитической компании, Сarteron Investments подконтрольна Евгению Зубицкому, и доля акций «Кокса» в его косвенном владении выросла с 29,45% до 46,45%.

ПАО «Кокс» — один из ведущих мировых поставщиков товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного кокса. В 2018 году произвел 2,5 млн т кокса и 2,3 млн т чугуна.

Оксана Павлова