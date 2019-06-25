В Ростове без разрешения вырубили часть лесопитомника

Часть лесопитомника в Ростове вырубили без разрешительных документов, сообщает пресс-служба ОНФ в Ростовской области. Отмечается, что участок, на котором спилили деревья, оказался в частной собственности, что также нарушает закон. Активисты уже попросили прокуратуру разобраться в ситуации.

В Ростове на улице Раздорской, 2а спилили 37 деревьев, еще 24 зеленых насаждения полностью снесли. Сейчас вырубка приостановлена. Как отметила член регионального штаба ОНФ в Ростовской области Елена Хатламаджиян, из-за вырубки пострадала и экологическая обстановка района и города в целом. «По улице Раздорской проходит дорога с большой загруженностью автотранспортом, в том числе большегрузным. Из-за этого мы получаем большую загазованность»,— приводятся в сообщении ее слова.

Участок, находящийся в лесопарковой зоне, оказался в частной собственности и по правилам землепользования и застройки находится в общественно-жилой зоне. Отмечается, что это нарушает три статьи Конституции РФ.

Кристина Федичкина