ПАО «Ижнефтемаш» в разы увеличило чистую прибыль по итогам 2018 года

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО «Ижнефтемаш» составила 109,56 млн руб. Это на 26,55 тыс.% больше значения 2017 года, которое составляло 411 тыс. руб. Годовой отчет компании опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка «Ижнефтемаша» за прошлый год составила 2,45 млрд руб., что больше показателя 2017 года на 4%. Прибыль компании от продаж выросла на 36% и составила 130,07 млн руб. Стоимость чистых активов организации за год выросла на 11% и составила 1,08 млрд руб. В отчете сказано, что предприятие увеличило объемы поставок цементировочных установок в 1,5 раза, смесительных установок — на 89%, муфт — на 15%, редукторов — на 8%. Также компания в 12 раз увеличила объем предоставляемых услуг по ремонту штанговых глубинных насосов.

ПАО «Ижевский завод нефтяного машиностроения» входит в группу компаний РИМЕРА. Предприятие занимается производством нефтепромыслового оборудования и оказанием сервисных услуг компаниям топливно-энергетического комплекса.