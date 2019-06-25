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Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Медицина здесь не сильно нужна

В штаб-квартире Сбербанка откроется бизнес-центр

Бывшая штаб-квартира Западно-Уральского банка Сбербанка станет бизнес-центром. Управляющим проектом назначена ГК «Перспектива», до кризиса управлявшая рядом пермских ТЦ и БЦ. Ранее новый собственник здания — ГК «СИНКО» планировала открыть в нем медицинский центр. Этот проект будет реализован позже. Участники рынка прогнозируют, что проект БЦ в данной локации столкнется с конкуренцией проектов от других девелоперов. Но может «выстрелить» при наличии продуманной концепции, добавляют они.


Бывший офис Сбербанка Перми, на улице Монастырской, 4, станет бизнес-центром, сообщила вчера корпорация «Перспектива». Согласно ее заявлению, новым собственником здания — самарской группой «СИНКО» пермская корпорация назначена ответственной за реализацию проекта. В частности, уже разработана концепция объекта, осуществляется брокеридж и комплексное управление арендными отношениями. «Результаты первого раунда переговоров с пулом арендаторов свидетельствуют о дефиците качественных офисных площадей в Перми»,— говорилось в сообщении.

Ранее „Ъ-Прикамье“ сообщал, что ГК «СИНКО» собиралась реконструировать здание под медицинскую клинику своей сети. При этом в компании уточняли, что открытие центра в Перми «произойдет не скоро», поскольку предстоит реконструкция здания, оформление разрешительной документации. Какой именно набор услуг предполагалось оказывать в медицинском центре, в компании не поясняли.

Напомним, в прошлом году Сбербанк реализовал на электронных торгах имущественный комплекс на набережной Камы. Он состоит из зданий и помещений общей площадью 10,2 тыс. кв. м, внутриквартальных инженерных сетей и 9390/10 000 доли в праве на земельный участок площадью почти 9 тыс. кв. м. Цена сделки с «Самарской инвестиционной компанией» (СИНКО) составила 320 млн руб.

В ГК «СИНКО» вчера на запрос „Ъ-Прикамье“ не ответили.

Владимир Онянов, бывший бенефициар ГК «Перспектива», ныне, по данным «СПАРК-Интерфакс», возглавляющий ООО «Перспектива — сделки с недвижимостью», подтвердил, что группа занимается проектом бизнес-центра.

Проект медицинского центра в здании будет реализован позже, для этого в здании будет зарезервирована половина площадей. Другую половину планируется направить под бизнес-центр. Арендаторам будут предложены как небольшие офисы — 20–30 кв. м, так и большие — от 300 кв. м. Стоимость аренды — от 500 руб. в месяц за 1 кв. м. У бизнес-центра будет новое название, оно находится в разработке.

Господин Онянов уточнил, что сейчас в управлении ГК «Перспектива» только один бизнес-центр — «Славяновский Plaza». До кризиса 2008 года «Перспектива» была заметным игроком на рынке коммерческой недвижимости в Перми, управляла рядом пермских ТЦ: «Мирабелла», WonderHall, бизнес-центром «Покровский пассаж», но утратила над ними контроль.

Гендиректор УК «Столица-Пермь» Константин Копытов удивился тому факту, что владелец здания пригласил «Перспективу», поскольку компания в основном известна продажей коммерческой недвижимости, а не ее управлением.

Среди плюсов здания эксперт называет уникальное местоположение — самый центр, набережная Камы. «Сбербанк построил себе офис в лучшем месте. Здесь хорошая коммуникация — свое тепло и подстанция. Здание строилось по-дорогому»,— отметил собеседник. Из минусов он указывает на фактическое отсутствие парковки и сложную архитектуру. По его словам, здесь нет классической планировки разделения на офисы, а подвал здания занимает огромное хранилище, которое еще необходимо для чего-нибудь приспособить.

К тому же, добавляет господин Копытов, в этой локации большое количество бизнес-центров («Бажов», здание «Пермглавснаба», здание ПКТБ «Химмаш»), что предполагает жесткую конкуренцию. Участник рынка считает, что проект может «выстрелить», если будет разработана соответствующая концепция.

Вячеслав Суханов


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