Отельеры бронируют льготы

В рамках новой стратегии развития туризма гостиничный бизнес рассчитывает на уменьшение налоговой нагрузки и внутренний спрос. Так, «Опора России» предложила Минэкономики снизить НДС для отельеров до 7–10%, а также отказаться от затрат на создание центра по развитию туризма, который должен продвигать страну среди иностранцев. Участники рынка добавляют, что налоговое бремя удлиняет срок окупаемости проектов. Но эксперты сомневаются, что отрасль получит серьезные финансовые льготы в текущей экономической ситуации.

Предложения по снижению налогового бремени для отельеров «Опора России» направила главе Минэкономики Максиму Орешкину в июне. Копия письма есть у “Ъ”. «Опора России» предлагает снизить НДС для гостиничного бизнеса до 7–10%, применять пониженную ставку земельного налога в размере 0,1–0,5% от кадастровой стоимости и понижающий коэффициент 0,1 для налога на имущество. В организации также просят ограничить ежегодный рост тарифов естественных монополий. «Опора России» хочет включить предложения в стратегию развития туризма до 2035 года, которую сейчас разрабатывает Минэкономики. Основная цель документа — увеличить вклад туристической отрасли в ВВП России с текущих 3,5% до 10%. Вице-премьер Ольга Голодец в начале июня говорила, что сейчас идет финансово-экономическое обоснование документа.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников говорит, что предложение базируется на международном опыте: пониженная ставка НДС действует в 21 из 27 стран ЕС. В России, по его словам, высокие затраты на налоги и дополнительные платежи заставляют отельеров поднимать стоимость размещения. Из-за этого цены на гостиницы в стране в период высокого спроса зачастую оказываются больше, чем в Европе. Согласно данным сервиса Ostrovok.ru, средняя стоимость отеля категории «три звезды» в Ялте этим летом доходит до 6,8 тыс. руб. за ночь, что на 38% выше аналогичного показателя в итальянском Римини. Аналогичные объекты в Алуште предлагаются по цене 6 тыс. руб. за ночь — втрое дороже, чем в турецкой Аланье.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько объясняет ситуацию нехваткой гостиничных объектов. По данным Росстата, среднегодовая загрузка отелей в регионах составляет около 35%, а в высокий сезон качественного номерного фонда не хватает, говорит он. Потенциальных инвесторов отпугивают от гостиничного рынка длительные сроки окупаемости. Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова указывает, что с 2013 по 2018 год они выросли с 10 до 15 лет в основном из-за девальвации рубля. Кроме того, окупаемость затягивает увеличение расходов в связи с ростом коммунальных тарифов и налогового бремени, отмечает она.

В Минэкономики сообщили “Ъ”, что предложения «Опоры России» рассматриваются вместе с инициативами других участников туристического рынка. Меры по снижению ставок налогов, отчислений во внебюджетные фонды, арендных платежей за пользование земельными участками обсуждаются и будут отражены в «дорожной карте» стратегии, заверили там.

Руководитель практики налогового права юридической службы «Амулекс» Анатолий Нагиев сомневается, что гостиничному бизнесу удастся добиться уменьшения налогов. «Снижение нагрузки на отдельные отрасли для их постепенного развития — слишком далекая перспектива. Повышение НДС до 20%, увеличение акцизов на топливо и сигареты свидетельствуют о необходимости наполнения бюджета»,— рассуждает он.

Дополнительные меры поддержки гостиничного бизнеса не единственное предложение «Опоры России». Организация просит отказаться от организации центра развития туризма, который должен отвечать за подготовку проектов развития территорий, маркетинг и продвижение. Полномочия этой структуры дублируют функции Минэкономики и Ростуризма, ее создание потребует средств, а сам проект может отрицательно сказаться на развитии туризма в стране, следует из письма. В Минэкономики пояснили, что центр должен заняться обновлением маркетинговой стратегии продвижения российских туристических продуктов, чем ранее занималось ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму» (Visit Russia). В Ростуризме добавили, что центр также должен заняться созданием туристического бренда России, продвижение турпродукта и обеспечение участия РФ на международных мероприятиях.

Александра Мерцалова