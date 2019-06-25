Петербургский автопром отъехал назад

Петербургские автозаводы по итогам пяти месяцев 2019 года на 4% увеличили объемы выпуска по сравнению с показателями того же периода предыдущего года. Однако в мае производство автомобилей показало отрицательную динамику, впервые за 14 месяцев сократившись на 9% по сравнению с маем 2018 года. Эксперты говорят, что сокращение выпуска обусловлено двумя дополнительными днями отдыха в прошлом месяце, а также отсутствием роста спроса на автомобили петербургского производства в России. В июне, по словам аналитиков, на положительную динамику могут оказать влияние фактор конца квартала и подготовка к коллективным отпускам, а на отрицательную — отсутствие высокого спроса на объемообразующие модели городского автокластера.

По данным аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», с января по май текущего года на петербургских автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota было выпущено 158,3 тыс. легковых автомобилей, что на 4% превышает показатели того же периода 2018 года. «Такой рост находится в пределах нашего положительного прогноза на год. Ранее мы говорили, что рост в 5% будет позитивным. Но не исключено, что динамика может еще чуть сократиться. Все-таки в прошлом году был достигнут высокий показатель на фоне состояния авторынка»,— считает Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб». Доля петербургского автопрома в общем объеме производства автомобилей в России в январе — мае составила 24,5% (24,1% — год назад).

Несмотря на увеличение объемов производства по итогам пяти месяцев, в мае выпуск сократился на 9% по сравнению с прошлым годом и составил 29 тыс. машин. При этом общая загрузка трех заводов Петербурга в мае составила 78%. Таким образом, производство автомобилей в Петербурге впервые за 14 месяцев показало отрицательную динамику. Подобное сокращение выпуска по итогам одного месяца в последний раз наблюдалось в марте прошлого года и составляло минус 9%.

По словам господина Чаплыгина, сокращение производства автомобилей в мае обусловлено большим количеством выходных дней, по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Кроме того, по мнению эксперта, в мае 2018 года наблюдался очень высокий показатель производства — 31,7 тыс. машин. «Больше именно в этом месяце за всю историю петербургского автопрома было лишь раз — в 2012 году. Тогда за май четыре завода (три нынешних и GM) выпустили 34,3 тыс. машин. Поэтому и произошло такое заметное по нынешним временам сокращение производства. Если бы не два лишних дня отдыха, мы бы увидели результат, близкий к прошлому году»,— резюмирует господин Чаплыгин.

По прогнозам аналитиков агентства «Auto-Dealer-СПб», на положительный результат в следующем месяце могут повлиять фактор конца квартала и увеличение производства в связи с подготовкой к традиционным ежегодным коллективным отпускам на заводах. «Отрицательным фактором может стать отсутствие высокого спроса на объемообразующие модели городского автокластера — Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio — в связи с завершением программы господдержки, которая стартовала в марте»,— уточняет господин Чаплыгин.

В настоящее время эксперты отмечают тенденцию отсутствия роста спроса на автомобили петербургского производства в России. За период с января по май текущего года было продано 135 414 автомобилей, произведенных в Петербурге, что на 1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Самым продаваемым автомобилем по-прежнему остается Kia Rio. За прошедшие пять месяцев было реализовано 39 149 машин (–8% год к году). Небольшой рост продаж показывает Hyundai Creta — 28 674 авто (+4%), значительно выросли продажи у Toyota Camry — 13 319 машин (+25%), также положительную динамику продаж демонстрирует Nissan Qashqai — 9193 автомобиля (+14%). Небольшое снижение спроса наблюдается у Toyota RAV4 — 10 657 реализованных на территории России автомобилей (–4%), более заметное снижение у Hyundai Solaris — 24 687 машин (–10%), а также у Nissan Murano — 1128 реализованных автомобилей (–21% по сравнению с прошлым годом). Продажи Nissan X-Trail остаются стабильными, за прошедшие пять месяцев покупатели приобрели 8607 внедорожников, что на 1% опережает показатели прошлого года.

Мария Кузнецова