Семь сотен госслужащих попали под реформу

Как стало известно “Ъ”, под административную реформу в Ленобласти попало 700 ставок в бюджетных учреждениях и правительстве Ленобласти. С 1 августа закрепленных за ними работников начнут переводить в бюджетные учреждения, а некоторые из них попадут под сокращение. Эксперты “Ъ” считают, что смысл административной реформы лежит не в уменьшении числа чиновников, а впоследствии они могут потребовать восстановить штат.

Как сообщил “Ъ” губернатор Александр Дрозденко, с 1 августа в Ленобласти подходят к концу все основные мероприятия в рамках административной реформы. «Мы завершили оценку деятельности каждого комитета и подразделения. Уже можно сказать, что сокращение самих чиновников областного правительства произойдет на 10% (в 2017 году в региональной администрации насчитывалось 2048 сотрудников.— “Ъ”). Это не значит, что все они будут уволены. Некоторые их них перестанут быть госслужащими, так как перейдут на "нечиновничьи" должности»,— сказал Александр Дрозденко. По словам губернатора, в большинстве случаев речь идет о вспомогательном персонале — курьерах, операторах ПК. Все они формально были госслужащими. По этой же причине должностей госслужащих лишились сразу 18 человек структурного подразделения регионального комитета финансов — департамента «Открытого бюджета», добавил губернатор. «Да, это снижение зарплаты и ухудшение социального пакета. Но это справедливо, и это соответствует выражению "чиновнику остаться голеньким", так как он должен выполнять госфункции: принимать решения и отвечать за них»,— сказал господин Дрозденко. Сколько именно сотрудников областного правительства попало под увольнение, он сообщать не стал.

Административная реформа включила в себя укрепление бюджетных учреждений, устранение дублирующих функций между комитетами и госучреждениями, а также объединения убыточных госпредприятий с рентабельными. В прошлом году мобилизационное управление и управление специальной документальной связи и защиты государственной тайны объединили в комитет специальных программ, а бывший председатель комитета по связи и информатизации Андрей Шорников возглавил ГКУ ЛО «Оператор электронного правительства» (см. “Ъ” от 05.07.2018).

К важным событиям административной реформы господин Дрозденко отнес и то, что по сравнению с прошлым губернатором Ленобласти — Валерием Сердюковым, число вице-губернаторов (сейчас заместителей председателя правительства.— “Ъ”) сократилось с десяти до семи. Произошло это в том числе из-за того, что сотрудникам добавили новые направления деятельности. Так, начиная с зимы этого года заместитель председателя правительства Михаил Москвин курирует не только строительную отрасль, но и жилищно-коммунальное хозяйство и энергетику (см. “Ъ” от 13.02.2019). Ранее эти направления курировал Олег Коваль. В феврале он был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере и уволен со своего поста.

«С 1 августа мы займемся процедурой высвобождения сотрудников. Это выплата выходных пособий и, возможно, судебные разбирательства. Чтобы с 1 января полностью завершить все процедуры и обновленным составом войти в работу»,— сообщил господин Дрозденко.

В рамках оптимизации число муниципальных образований уменьшилось с 222 до 205 благодаря объединению поселений, а также сократилось число юридических лиц социальных учреждений в районах. Всего, по подсчетам Александра Дрозденко, административная реформа коснулась около 700 человек.

Любая административная реформа предполагает децентрализацию полномочий и финансов, иначе это просто сокращение кадров, считает декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Цыпляев. Преобразования должны обосновывать передачу полномочий сверху вниз, от государственного аппарата к гражданам, муниципальным образованиям, отмечает он. При этом существует тенденция, что после увольнении части чиновников все постепенно возвращается на свои места. «Сокращение сотрудников — это волевой импульс начальства, но после этого подчиненные часто начинают требовать снова увеличить штат»,— считает господин Цыпляев.

О планах провести административную реформу среди чиновников областного правительства Александр Дрозденко заявил в 2017 году (см. “Ъ” от 15.08.2017). Он обещал, что она затронет примерно 150 человек из 2048, или почти 10% чиновников областного правительства. Большую часть из них обещали перевести в бюджетные учреждения. Ежегодно это позволит сэкономить 1,5–2 млрд рублей, подсчитали тогда чиновники.

Ольга Кантемирова