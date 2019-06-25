Партии дали пятерку

С кандидатами на пост губернатора Волгоградской области определились пять политических партий. В минувшие выходные о своих претендентах заявили партии ЛДПР и «Яблоко». До этого конференции, на которых состоялись выдвижения кандидатов, провели «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ.Областной избирком пока зарегистрировал только выдвинутого единороссами действующего губернатора Андрея Бочарова. Только КПРФ рассчитывает собственными силами пройти муниципальный фильтр. Эксперты отмечают, что все оппозиционные партии выдвинули малоизвестных кандидатов.

В прошедшие выходные две политические партии определились с кандидатами на должность губернатора Волгоградской области, выборы которого состоятся в сентябре этого года. Конференция регионального отделения ЛДПР прошла в субботу, 22 июня. На пост волгоградского губернатора будет претендовать председатель собрания депутатов Котовского района Волгоградской области 58летний начальник колонны в ООО «Транзит» Владимир Рублев.

Господин Рублев ранее не участвовал в выборах регионального уровня, депутатом в Котовском районе он является с 2005 года. В каких-либо громких историях районный политик замечен не был.

На конференции волгоградского регионального отделения «Яблоко», состоявшейся 23 июня, кандидатом на пост губернатора области был выдвинут 34летний Дмитрий Любитенко. Господин Любитенко известен в Волгоградской области как урбанист, с осени 2017 года до сентября 2018 года он работал в администрации Волгограда, сначала руководителем комитета правового обеспечения, затем заместителем главы администрации города. Дмитрий Любитенко не состоит в «Яблоке» и, как он пояснил „Ъ“, самостоятельно обратился в партию, чтобы та помогла с выдвижением.

Днем ранее конференцию провело региональное отделение «Справедливой России», на котором было принято решение о выдвижении в качестве претендента на губернаторское кресло председателя Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России 51летнего Сергея Полещука. Председатель волгоградского реготделения «Справедливой России» Дмитрий Калашников пояснил, что было принято решение выдвинуть господина Полещука, так как он известен в трудовых коллективах крупных промышленных предприятий.

На конференции 16 июня волгоградский обком КПРФ утвердил в качестве кандидата в губернаторы руководителя фракции компартии в областной думе 67летнего Алексея Бурова. В партии пояснили, что его поддержали 62 человека против 18.

Областная избирательная комиссия пока зарегистрировала только кандидата от «Единой России», действующего губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона претенденты должны пройти муниципальный фильтр, который в Волгоградской области составляет 5%. То есть кандидатам предстоит собрать 228 подписей муниципальных депутатов не менее чем 29 районов и городских округов Волгоградской области. Сдать подписи кандидаты должны не позднее 24 июля.

Алексей Буров пояснил „Ъ“, что пока партийцы еще не начали сбор подписей и ведут подготовительную работу. По его словам, у компартии достаточно муниципальных депутатов, чтобы кандидат смог пройти муниципальный фильтр, не прибегая к помощи единороссов, поэтому никаких переговоров с властью КПРФ пока не проводила. «Есть определенные сложности, которые мы должны преодолеть: нужно определенное количество муниципалитетов и подписей районных депутатов (51 подпись. — „Ъ“). Но, думаю, у нас все должно получиться»,— отметил господин ­Буров.

Дмитрий Любитенко сказал „Ъ“, что также не вел переговоры с областной администрацией по поводу прохождения муниципального фильтра и намерен общаться непосредственно с самими депутатами. «В регионе немало депутатов, недовольных сложившейся ситуацией»,— пояснил он. Господин Любитенко также отметил, что у него есть «план Б» по прохождению фильтра, но раскрывать его не стал.

Связаться с кем-либо из волгоградского отделения ЛДПР „Ъ“ вчера не удалось, в партии никто не отвечал на звонки.

В реготделении «Справедливой России» сказали, что сбор подписей муниципальных депутатов — это вопрос „внутренней политики партии“, и от комментариев отказались.

Политолог Александр Сайгин отмечает, что все оппозиционные партии выдвинули на выборы возрастных кандидатов. «Это, видимо, ­обусловлено демографическими особенностями Волгоградской области, откуда уезжает трудоспособное население, но ставка неоправданная»,— полагает эксперт. Единственным ярким кандидатом господин Сайгин называет выдвинувшегося от «Яблока» господина Любитенко. При этом, по словам политолога, кандидату в минус играет партия «Яблоко», к которой, говорит Александр Сайгин, накопилось много «порой иррационального» негатива. Тем не менее политолог ожидает, что молодой кандидат сможет занять третье место по результатам голосования. Эксперт также отмечает, что партии не выдвинули заметных кандидатов или хотя бы первых лиц реготделений. «Это похоже на президентскую кампанию 2004 года, когда все оппозиционные партии не стали выставлять своих лидеров, решив показать малую ценность выборного процесса»,— считает Александр Сайгин.

Сергей Петунин