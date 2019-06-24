«Областной газете» выставили счет

Суд обязал «Областную газету» (официальный печатный орган властей Свердловской области) вернуть в бюджет региона 3 млн руб., которые были выделены изданию в 2017 году на выполнение госзадания. Сейчас в суде рассматривается аналогичный иск областного департамента информационной политики к газете за госзадание 2018 года. Конфликт может закончиться увольнением главного редактора газеты Дмитрия Полянина. Но господин Полянин уверен, что у непосредственных учредителей газеты к нему претензий нет.



Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение свердловского арбитражного суда. Суд первой инстанции признал правомерным требование департамента информационной политики региона (ДИП) вернуть изданию «Областная газета» в областной бюджет 3 млн руб. Речь идет о субсидиях, которые в 2017 году выделялись изданию на выполнение госзадания: редакция должна была за год напечатать 66 млн страниц социальной значимой информации (отклонение допускалась не более, чем на 2%). По данным ДИПа, издание за год выпустило 64,6 млн страниц (96,9% от госзадания), поэтому ведомство направило требование с возвратом выделенных средств. Руководство газеты утверждало, что госзадание было исполнено: было напечатано 65,5 млн страниц (98,3%).

«Областная газета» в январе подала иск о признании действий ДИПа незаконными. В ходе проверки исполнения госзадания Свердловский арбитражный суд подтвердил, что задание выполнено в меньшем объеме, чем предусмотрено договором. Издание подало апелляцию и проиграло. Решение суда вступило в законную силу.

Сейчас Свердловский арбитражный суд рассматривает иск «Областной газеты к ДИПу по поводу выполнения госзадания за 2018 год. Заседание назначено на 26 июня. «В деле за 2017 год суд оставил правду за департаментом информационной политики. Но надо дождаться, когда закончится делопроизводство по второму делу, посмотреть результаты и уже тогда принимать решения»,— заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. По его словам, власти хотят разобраться в ситуации: «Раз “Областная газета” считает, что она права, и дело дошло до судебных разбирательств, то нужно поставить законную точку. Чтобы никто не сказал, что их права ущемляют»,— добавил господин Бидонько. В департаменте информационной политики отказались комментировать ситуацию и предложили дождаться окончания судебного процесса.

По мнению главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, решение суда — промежуточное. «Департамент информполитики не считает социально-значимыми некоторые тексты и пытается их выбросить из того объема, что мы опубликовали. Они убрали их из отчетности, а нас даже не уведомили»,— пояснил господин Полянин. По его мнению, конечная цель судебных процессов — его увольнение. «Но для этого необходимо единогласное решение учредителей: губернатора Свердловской области и регионального парламента, а у них ко мне претензий нет»,— подчеркнул господин Полянин.

Анастасия Реутова