Евгений Куйвашев заглянул в контейнеры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал работу регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и предупредил их директоров о возможном расторжении контрактов. Поводом послужила прямая линия президента России Владимира Путина, на которой было показано фото переполненных контейнеров в Верхней Салде. Глава компании «Рифей», которая отвечает за эту территорию, Федор Потапов пообещал обратиться в полицию по данному факту, указав на то, что мусор был подброшен нелегально.



Предупреждение руководству регоператоров губернатор Евгений Куйвашев сделал на совещании, посвященном итогам первого полугодия реализации «мусорной реформы». Он пригрозил расторгнуть с ними контракты, если в течение лета они не актуализируют планы с главами муниципалитетов, не уточнят время и порядок вывоза мусора, не начнут использовать современную технику. «Имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно»,— предупредил глава региона. Евгений Куйвашев потребовал, чтобы до конца 2019 года все регоператоры перешли на мусоровозы с задней загрузкой и соответствующие контейнерные площадки. Машины с боковой загрузкой, заметил он, недостаточно экологичны. Регоператоры также должны закончить подписание договоров со всеми юрлицами, актуализировать базы данных жителей Свердловской области, провести положенные им перерасчеты.

1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, по которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора теперь отвечают региональные операторы, выбранные в результате конкурсов. В Свердловской области работают три оператора: в восточной зоне — ЕМУП «Спецавтобаза», в западной зоне — «Экосервис», в северной зоне — «Рифей».

Одной из тем совещания стало фото с переполненной контейнерной площадкой в Верхней Салде (за территорию отвечает «Рифей»), показанное 20 июня во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, который назвал увиденное «безобразием». На следующий день после прямой линии заместитель министра энергетики и ЖКХ по Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора отправился в Верхнюю Салду. Недоработок со стороны «Рифея» он не выявил, но муниципалитету и регоператору все равно рекомендовал проанализировать графики вывоза мусора и при необходимости увеличить количество рейсов мусоровозов.

По словам директора «Рифея» Федора Потапова, компания действительно получала 18 июня сигнал о мусоре на данной площадке, однако на следующий день он был уже убран, что подтверждают данные ГЛОНАСС. Господин Потапов уверен, что кто-то из предпринимателей нелегально выбросил свой мусор. «Нужно идти до конца: принять соответствующие меры. Чтобы на будущее неповадно было»,— посоветовал Евгений Куйвашев. Директор «Рифея» заверил главу региона, что уже подготовлено «заявление для органов внутренних дел».

Случай в Верхней Салде также на контроле свердловской прокуратуры. В день прямой линии она объявила, что проведет свою проверку исполнения договора подряда, своевременного вывоза мусора, а также наличие контейнеров в частном секторе. «На проверку у нас дается месяц. На четверг запланирован выезд первого заместителя прокурора области Владимира Маленьких в Верхнюю Салду, где будет проведен прием жителей городского округа по этим вопросам»,— добавили в ведомстве.

На совещании были отмечены также позитивные тенденции в реализации «мусорной реформы». Так, средний показатель собираемости платежей за вывоз мусора в мае составил 63% (по итогам января — марта, этот показатель был равен 30–32%): у ЕМУП «Спецавтобаза» — 64%, у «Экосервиса» — около 80%, у «Рифея» — 49%.

Мария Арабей