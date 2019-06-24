SpaceX отправит в космос прах 152 человек

Американская компания SpaceX запустит ракету-носитель Falcon Heavy с научным оборудованием NASA и прахом 152 человек на борту. Запуск состоится 24 июня в 23:30 по восточному времени (25 июня, 7:30 мск).

На орбиту планируется вывести 24 спутника. Как сообщает Business Insider, стальные капсулы с останками будут помещены в один из спутников.

За доставку праха отвечает компания Celestis Memorial Spaceflights, ранее уже отправлявшая в космос останки актера «Звездного пути» Джеймса «Скотти» Дохана, геолога Юджина Шумейкера и других. Стоимость услуги составляет $5 тыс. за один грамм веса.

Ранее SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобального интернета. Все они успешно подключились к интернету.