Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах. Законодательные изменения анонсировала глава Минпросвещения Ольга Васильева на парламентских слушаниях в Государственной думе.

Министр рассказала, что школы часто получают запросы от ряда инстанций (к примеру, соцслужб, налоговой, МЧС) с рекомендациями о проведении определенных мероприятий, по итогам которых нужно предоставить отчет. Требования в этих отчетах, по словам госпожи Ваисльевой, зачастую очень странные: например, приложить фото сосулек, указать количество высаженных деревьев или привести число участников мероприятия по гендерному принципу. Все это не имеет отношения к образовательному процессу и мешает ему, заявила глава Минпросвещения.

«Я хочу, чтобы меня услышали: в школе должно остаться и останется четыре документа — рабочая программа по предметам, регулярно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник»,— объявила Ольга Васильева (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Минпросвещения и Министерство цифрового развития РФ подготовили проект приказа, утверждающего создание федеральной платформы цифровой образовательной среды. Проект содержит «примерную ролевую модель данных» — анкеты для обучающегося, учителя и родителя. Кроме имени и даты рождения в них будут вносить данные о страницах в социальных сетях учеников, педагогов и родителей, данные о водительских правах и загранпаспортах.

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ” «Школа хочет все знать о семье».