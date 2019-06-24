Уличенный в налоговых махинациях кубанский зернотрейдер банкротится

Определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении ООО «Эммер трейд» введена процедура наблюдения, документ опубликован в ЕФРСБ. С заявлением о несостоятельности компании в суд обратился Александр Токарев. Общество задолжало ему 23,4 млн руб.

Как ранее сообщал «РБК Краснодар», ООО «Эммер трейд» наряду с двумя другими зернотрейдерами ООО «Сельхозкапитал» и ООО «Парустрейд» были уличены налоговой в создании миллиардных схем уходов от налогов. Как следует из материалов дела, инспекция ФНС № 5 по Краснодару провела выездную проверку по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты НДС. Установлено, что компании проводили закупки сельхозпродукции у производителей, пользующихся специальными налоговыми режимами, а затем продавали ее экспортерам. Чтобы не платить НДС зернотрейдеры использовали посреднические фирмы.

В ноябре прошлого года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящих инстанций о взыскании с трех компаний 960,4 млн руб. в качестве налоговых недоимок. ООО «Сельхозкапитал» должен был заплатить 605,6 млн руб., ООО «Парустрейд» - 344,6 млн руб. ООО «Эммер трейд» - 10,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эммер трейд» зарегистрирован в Краснодаре в 2016 году. Его собственником выступает Владимир Киселев. Выручка от продажи компании в 2017 году составила — 343 млн руб., прибыль немногим более 1 млн руб.

Андрей Ульченко