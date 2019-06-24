Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

Большой театр с сентября сократит число бронируемых билетов на 30,3%. Высвободившиеся билеты будут направлены на продажу, говорится в пресс-релизе театра. В мае Счетная палата (СП) выявила недостатки механизма распространения билетов на спектакли в Большом театре. В СП обратили внимание на то, что в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места, а самые лучшие места (на Исторической сцене) обычно находятся в статусе брони.

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

В Счетной палате положительно оценили решение театра, но пообещали проследить за развитием ситуации. «У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию»,— сказал аудитор СП Михаил Мень.

Подробнее о претензиях СП читайте в публикации “Ъ FM” «Большой театр придерживает лучшие билеты».