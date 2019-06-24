2,022 триллиона рублей составлял на 1 июня 2019 года объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 июня 2018 года, их долг составлял 2,169 трлн руб. Таким образом, за год он сократился на 147 млрд руб. Разбивка регионального долга по видам обязательств на 1 июня такова: на государственные ценные бумаги приходится 549 млрд руб., на банковские кредиты — 418 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 979 млрд руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 68 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 7,5 млрд руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, по состоянию на 1 июня 2019 года составлял еще 348 млрд руб.