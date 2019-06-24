У трудовых отношений отсекают личное

Страны—участницы Международной организации труда (МОТ) в пятницу одобрили конвенцию о недопустимости насилия и домогательств на рабочем месте. Россия воздержалась от голосования — ранее МОТ отказалась учесть ее поправки, которые могли существенно сузить сферу применения этого документа. Впрочем, теперь, даже если РФ не ратифицирует конвенцию в течение года, в будущем ей все равно предстоит отчитываться перед организацией о выполнении принятых в Женеве рекомендаций по борьбе с такими формами поведения.

Участники 108-й сессии МОТ в Женеве в пятницу приняли Конвенцию о недопустимости насилия и домогательств на рабочем месте, а также рекомендации по борьбе с этими явлениями. Было подано 439 голосов за при семи против и 30 воздержавшихся. Документ определяет насилие и домогательства в сфере труда как «неприемлемые формы поведения и практики или угрозы таковых, связанные с причинением физического, психологического, сексуального или экономического вреда, включая гендерное насилие и домогательства». Требования конвенции распространяются на все секторы экономики и затрагивают ситуации, связанные с различными видами насилия непосредственно на рабочем месте, по пути до него и в командировках. Объект защиты конвенции — все вовлеченные в трудовые отношения независимо от их социального статуса.

В ходе пятничного заседания Россия воздержалась от голосования (также среди воздержавшихся — Киргизия, Малайзия и Сингапур), потому что, как объяснил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, МОТ не учла поправки РФ к документу. Поясним, текст конвенции в России обсуждала комиссия с участием профсоюзов, работодателей и представителей МИДа. В результате российское правительство представило в МОТ более 80 поправок, которые в целом были направлены на сужение сферы применения документа.

Так, РФ предлагала не распространять конвенцию на работников без постоянного трудового договора и не стимулировать работодателей оказывать помощь жертвам домашнего насилия. Также российских чиновников не устроило использование в тексте конвенции слова «гендер» — одной из поправок его предлагалось заменить на «мужчины и женщины».

Без учета этих поправок итоговая редакция документа, по словам постоянного представителя РФ при женевском отделении ООН Геннадия Гатилова, налагает на потенциальных участников обязательства, вводимые вне рамок проблематики насилия и домогательств на рабочем месте, многие из которых, по его словам, сформулированы «расплывчато и некорректно». Воздержались от голосования на сессии, по словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, и представители работодателей. «Новая конвенция МОТ претендует на регулирование человеческих отношений, не ограничиваясь только сферой труда. Это говорит скорее о желании соответствовать трендам, чем о реальном понимании проблемы насилия и домогательств на рабочем месте»,— сказал он “Ъ”.

В поддержку конвенции со стороны РФ проголосовали представители Федерации независимых профсоюзов России и Конфедерации труда России (КТР). По словам ответственного секретаря по гендерному равенству КТР Ирины Горшковой, подготовка конвенции велась в МОТ несколько лет. «Итоговый текст основан на опыте борьбы с насилием и домогательствами более 80 стран и устанавливает минимальные глобальные стандарты в этой сфере»,— сказала она “Ъ”. Сейчас, как отмечает Ольга Мирясова, научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, оценить масштабы проблемы в РФ можно только косвенно с помощью соцопросов и исследований. «Так, по данным опроса портала для соискателей HeadHunter, с домогательствами сталкивались 59%, а по данным ФОМ — 21% опрошенных, что в том числе говорит и о непонимании сути этой проблемы россиянами»,— говорит она. При этом, по ее словам, практики прекращения домогательств на рабочем месте в судебном порядке нет, так как за десять лет по статье 133 Уголовного кодекса (о понуждении к действиям сексуального характера; административной ответственности для домогательств на работе нет) был вынесен только один обвинительный приговор. «Мы, как и несколько отраслевых профсоюзов, ведем просветительскую кампанию среди своих членов и работодателей, однако это только начало. Нужны реальные инструменты, и эта методическая работа впереди»,— говорит Ирина Горшкова.

Теперь, объясняет заместитель главы Центра социально-трудовых прав Юлия Островская, даже если парламент РФ в течение года не ратифицирует конвенцию, то представитель России все равно будет должен отчитываться в МОТ о ситуации с насилием в трудовой сфере и о мерах по ее улучшению. «Мы получили новый международный стандарт, который будет влиять на трудовые отношения в РФ вне зависимости от факта его ратификации нашей страной»,— говорит она. Отметим, впрочем, что РФ удается игнорировать ряд положений уже одобренных ею конвенций МОТ, касающихся, например, независимости профсоюзов, противодействия дискриминации женщин, мигрантов и пожилых (подробнее см. “Ъ” от 17 июня).

Анастасия Мануйлова