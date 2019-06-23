Опытным путем ведут к отставке

Прокуратура настаивает на отставке главы администрации Чердаклинского района Ульяновской области Марии Шпак, считая, что у нее нет достаточного опыта работы на руководящей должности. Депутаты райсовета с этим не согласны, часть работников администрации – тоже. В защиту главы администрации вышли пикетчики, заявляющие, что госпожа Шпак заставила чиновников упорно работать, чем, вероятно, нажила недругов. Наблюдатели отмечают, что Мария Шпак начала требовать наведения порядка в выделении земель, разработке песчаных карьеров и других сферах, что могло сильно не понравиться некоторым высокопоставленным и влиятельным лицам.

В пятницу состоялось первое заседание Чердаклинского районного суда в форме собеседования со сторонами по иску прокурора Чердаклинского района Роберта Мулюкова к районному совету депутатов о признании неправомочным решения о назначении главой администрации района Марии Шпак. Судебное заседание по существу назначено на 3 июля.

30-летняя Мария Шпак назначена на этот пост в ноябре 2018 года по итогам конкурса, ее соперниками были замглавы по социальным вопросам Светлана Мокеева, директор ООО «Симбирский колос» Алексей Худынин, глава администрации Мирновского сельского поселения Александр Леонтьев и консультант администрации Мирновского сельского поселения Ирина Шмелева.

У Марии Шпак высшее экономическое (экономический факультет УГСХА), а также юридическое образование (УлГУ). С декабря 2013 года до февраля 2018 года она руководила ОГБУ «Агентство развития сельских территорий» (ведомство регионального минсельхоза), кроме того, была индивидуальным предпринимателем с 2009 года по 2010 год и с марта по июнь 2018 года (предоставление услуг салонами красоты). В настоящее время она – супруга министра сельского хозяйства Михаила Семенкина.

Как пояснил “Ъ-Волга” прокурор района Роберт Мулюков, при проведении конкурса на должность главы администрации района было допущено нарушение регионального закона №94-ЗО от 4.07.2006 г. «О дополнительных требованиях к кандидатам на должность главы администрации муниципального района», в частности, о необходимости стажа работы государственной или муниципальной службы не менее четырех лет, или работы на руководящей должности - не менее пяти лет. «Но, но нашему мнению, у Марии Шпак не хватало 10 месяцев для пятилетнего стажа», – заметил прокурор (по словам госпожи Шпак, на посту руководителя агентства она проработала 4 года и 3 месяца, кроме того, до занятия должности директора занимала пост юриста-начальника отдела кадров, но поскольку у нее никого не было в прямом подчинении, «этот стаж прокуратура не засчитывает»). Кроме того, по данным прокуратуры, Мария Шпак нарушила другой региональный закон, подав справку о доходах «не за сутки до конкурса, как положено, а уже после состоявшегося назначения».

Прокуратура сразу же после назначения Марии Шпак направила в районный совет депутатов представление о незаконности назначения. «Но, к сожалению, мы понимания там не нашли. Они, проведя свою проверку, ответили нам, что нарушений нет», - пояснил прокурор.

Председатель райсовета Зульфия Бабич, подтвердив решение депутатов, давать юридические комментарии отказалась, заметив, что, по ее личному мнению, «Мария Александровна (Шпак – “Ъ-Волга”) умело руководит всей исполнительной властью района». Впрочем, руководитель управления госслужбы и кадров администрации губернатора (член комиссии по отбору кандидатов на пост главы) Александр Рябоконь с выводами прокурора не согласен: «Документы Шпак проверялись тщательно, и, в соответствии с общероссийским классификатором, начальник отдела относится к категории руководителей, и ее действия по должностной инструкции распространяются на весь персонал».

Накануне, в четверг, в Ульяновске, перед зданием областной прокуратуры в течение дня несколько чердаклинцев провели одиночные пикеты против требований отставки Марии Шпак. Организатором их стал специалист отдела культуры, молодежной политики и досуга населения администрации района Рамиль Летфуллов, заявивший “Ъ-Волга”, что Мария Шпак, придя на этот пост, «заставила чиновников активно работать», «и это, вероятно, кому-то из них не нравится». «В мой адрес по поводу пикета уже были высказывания, мол, задействовали административный ресурс, но уверяю, это моя личная инициатива, и я использовал свои личные выходные 19 и 20 июня, рассказал об идее пикета своим товарищам, и они поддержали меня», – добавил пикетчик.

Руководитель отдела контроля и мониторинга Агентства развития сельских территорий, эколог Александр Брагин считает, что «есть определенные силы, желающие смещения Марии Шпак, поскольку слишком многие интересы она затронула, заступив на этот пост». «Во-первых, она – из всего региона лишь второй глава района, кто стал заставлять собственников земельных участков ликвидировать несанкционированные свалки. Во-вторых, она активно взялась за борьбу с незаконными песчаными карьерами, а это – очень криминализированная сфера, в этом районе незаконная добыча очень развита, а карьеры должны быть легальными и должны приносить налоги в бюджет. В-третьих, она стала бороться с захватом под видом якобы рекреационной деятельности прибрежных земель, а только вдоль Юрманского залива масса нарушений по участкам высокопоставленных и влиятельных лиц. Я считаю, что таких, как она, глав районов, которые не делят на своих и чужих, на весь региона всего два-три», – заметил господин Брагин.

«Законодательство никто не отменял, и если не знаешь, как поступить, поступи по закону. Но юридические вопросы – не моя компетенция. Могу только сказать, что Шпак успешно вошла в эту должность и хорошо организовывает работу», – заметила заместитель губернатора Ольга Никитенко.

Андрей Сазонов