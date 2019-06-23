Новая штаб-квартира МОК стоимостью $145 млн открылась в Лозанне

Международный олимпийский комитет (МОК) провел официальную церемонию открытия новой штаб-квартиры в Лозанне, Швейцария. Она обошлась в $145 млн. «Мы объединяем весь мир спортивными соревнованиями, Олимпийские игры — символ надежды и мира для всего человечество»,— заявил президент МОК Томас Бах (цитата по AP).

Олимпийский дом был построен на месте бывшей штаб-квартиры, были вновь использованы 95% старых материалов. Энергосберегающее здание, спроектированное датской фирмой 3XN, уже завоевало международные награды.