Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь

Роспотребнадзор опубликовал «простые правила» по выбору безопасного и качественного алкоголя, рекомендации появились на сайте ведомства. Спиртное предлагается покупать в магазинах с лицензией — причем документ должен быть расположен так, чтобы с ним мог ознакомиться любой покупатель.

Также ведомство отмечает, что покупать алкогольную продукцию следует через кассу. Так можно определить, что алкоголь зарегистрирован в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Кроме того, напомнил Роспотребнадзор, слишком низкая цена свидетельствует о низком качестве алкоголя: 40-процентная водка не может быть дешевле 205 руб. (за 0,5 л), а коньяк — 371 руб.

В ведомстве подчеркнули, что на бутылке должны быть федеральная (для отечественной продукции) и акцизная марка (для импортной). Но требования не распространяются на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха. «Все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред»,— напомнили в ведомстве.

О том, какие факторы влияют на пристрастие людей к алкоголю, читайте в публикации «Огонька» «Пьет значит мерзнет?»