Полиция Нью-Йорка задержала 70 человек у здания газеты NYT

Полиция Нью-Йорка задержала у здания газеты The New York Times 70 человек, протестовавших против того, как СМИ освещают проблему климатических изменений. Задержанные причисляют себя к «международному движению Extinction Rebellion», сообщает CNN. Пока им не предъявили никаких обвинений.

Акцию протеста прокомментировали в NYT. «Нет ни одной другой национальной медиа-компании, которая уделяет столько же времени, сотрудников и ресурсов проблеме изменения климата, чтобы помочь читателям разобраться в ней»,— приводит CNN слова представителя издания. Также в сообщении газеты подчеркивается, что редакция «полностью поддерживает право этого движения на выражение собственной точки зрения».

Напомним, участники движения Extinction Rebellion борются с климатическими изменениями с помощью мирных протестов. Их главная цель — «минимизировать риск исчезновения людей и экологической катастрофы».