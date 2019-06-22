В Тбилиси вновь протестуют у здания парламента

Новая акция протеста началась у здания парламента в Тбилиси, участников меньше, чем в предыдущие дни, сообщает «РИА Новости». Там собралась немногочисленная толпа протестующих, в основном это молодежь. Вокруг здания дежурят бригады скорой помощи и полицейские.

Вчера, 21 июня, протестующие требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и досрочных парламентских выборов. 20 июня полиция разогнала митингующих.

Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Глава делегации, Сергей Гаврилов, на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.

О протестах читайте в публикации “Ъ FM” «Демонстранты отставили спикера».