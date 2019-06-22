Минпромторг хочет проводить на АЗС контрольные закупки для выявления недолива топлива

Минпромторг совместно с Росстандартом разрабатывает меры борьбы с недоливами топлива на АЗС. Министерство хочет ввести дополнительное основание для проведения внеплановых проверок и контрольных закупок на заправках, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. О выявленных нарушениях Минпроторг предлагает информировать в том числе через СМИ.

«Введение этого механизма поможет определить точность отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований непосредственно в момент совершения покупки. Предлагаемая инициатива является важной составляющей комплекса мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС»,— объяснил глава министерства Денис Мантуров.

Как уточнил глава Минпромторга, доля фальсифицированного топлива на рынке снизилась с более 20% в 2015 году до 9% в 2018 году. Аналогичный процент суррогата был выявлен и в первом квартале 2019 года, добавил министр.

После того как весной 2018 года цены на бензин резко выросли, правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета. В июне премьер Дмитрий Медведев поручил проверить информацию о резком росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

Подробности — в публикации “Ъ” «Бензин с примесью инфляции».