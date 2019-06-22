«Взяли и оторвали голову Ильичу»

В Татарстане КПРФ намерена пожаловаться президенту республики Рустаму Минниханову на чиновников Рыбно-Слободского района, которые без ведома коммунистов демонтировали памятник Ленину с центральной площади поселка. Коммунисты возмущены, что памятник переносили не целиком, а по частям. Видео, как «оторвали голову Ильичу», широко обсуждалось в социальных сетях. Два года назад КПРФ уже принимала «специальное обращение» к президенту с просьбой сохранить памятники Ленину в городах и районах республики. В администрации Рыбной Слободы обещают вернуть памятник на площадь после ее ремонта.



Вчера активисты КПРФ провели в Казани одиночные пикеты, протестуя против сноса памятника в поселке Рыбная Слобода (находится в 70 км от столицы Татарстана). «Мы считаем, что это настоящий акт вандализм. Хотим, чтобы власти республики обратили на это внимание»,— заявил «Ъ» первый секретарь республиканского комитета коммунистов Хафиз Миргалимов. Он добавил, что планирует доложить об этой ситуации президенту Татарстана Рустаму Минниханову. «Мы считаем, что в таких случаях, когда речь идет о демонтаже, переносе памятников Ленину, необходимо информировать КПРФ. Мы представляем партию Ленина в Татарстане. Это исключительная историческая личность. Он перевернул не только Россию, но и весь мир»,— указал господин Миргалимов.

Видеозапись демонтажа памятника появилась в социальных сетях несколько дней назад. На записи видно, как строительная техника «снимает» верхнюю часть скульптуры. «Оторвали голову дедушке Ленину. Не знаю правильно это или неправильно, это наша история»,— говорит автор видео. В публикации отмечено, что «местным жителям такое кощунство по отношению к истории не понравилось — они уверенны что к сносу приложил руку глава района» Ильдар Тазутдинов (возглавил район в прошлом году, до этого был заместителем гендиректора ОЭЗ «Алабуга»).

Хафиз Миргалимов скандальную ситуацию также связывает с «безопытностью нового руководителя»: «Надо было собрать народ, пригласить коммунистов. Это же не глава района памятник устанавливал, а совет депутатов». Господин Миргалимов вспомнил «положительный пример» в Кукморском районе: «Там глава Сергей Дмитриев пригласил меня. Мы все обсудили, памятник решили оставить. А тут просто так с бухты-барахты… Взяли и оторвали голову Ильичу». Глава татарстанских коммунистов уверен, что должна быть «культура переноса памятников». Так, по его словам, в Тетюшском районе памятник Ленину «переносили целиком, а не по частям». «Теперь мы будем добиваться, чтобы памятник восстановили в прежнем виде. Такого больше не должно быть. Видео ходит по соцсетям. Как будто у нас Украина, где памятники снимают кранами»,— заключил господин Миргалимов.

КПРФ не впервые пытается «защитить» памятники Ленину в Татарстане. Два года назад коммунисты «специальное обращение» с просьбой сохранить памятники Ленину в городах и районах республики. Поводом для этого послужило заявление депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина («Единая Россия») о том, что «вместо Ленина» на площади Свободы в Казани «должен стоять Шаймиев на коне». Тогда Хафиз Миргалимов указывал, что идет «целенаправленная проверка мнений элиты, законодателей, политических партий и избирателей». Он отмечал, что в некоторых районах Татарстана уже «сдвинули» памятники Ленину: В Нурлате памятник исчез с центральной площади в конце 1990-х годов, в Елабуге памятник вождю был «убран на задний план». В 2014 году КПРФ возмущалась сносом памятника в Муслюмово. В прочем, и в Нурлате, и в Муслюмово впоследствии были открыты новые монументы вождю.

В Рыбно-Слободском районе демонтированный памятник Ленину также намерены восстановить. «В рамках реализации республиканской программы "Общественные пространства" на центральной площади поселка запланировано благоустройство территории и перенос отремонтированного памятника Ленина на новое место»,— заявили чиновники в официальном аккаунте района в Instagram. Местные власти напомнили, что еще 30 апреля состоялась «встреча актива района со скульпторами, которые предложили способы капитального ремонта памятника». В администрации района заверили, что обновленный «памятник "вождю революции" будет установлен по окончании ремонтных работ на центральной площади».

Кирилл Антонов