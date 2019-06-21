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Фасады Академии художеств обновят за 62 млн рублей

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила тендер на выполнение работ по реставрации фасадов главного здания Академии художеств. Здание является памятником федерального значения. Работы оцениваются в 62,55 млн рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, победителю тендера предстоит выполнить штукатурные и малярные работы с восстановлением элементов декора, произвести работы по восстановлению мощения двора. Комплекс реставрационных работ должен быть выполнен в срок до 25 ноября будущего года.

Заявку на участие в конкурсе ждут до 15 июля. Победитель станет известен после 25 июля текущего года.

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