Платный участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае начнет работу с 24 июня

Фото: ГК "Автодор"

С 12:00 понедельника, 24 июня, на участке с 1119-го по 1195-й км федеральной автомобильной трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае вводится платный режим проезда. Как сообщили в ГК «Автодор», стоимость проезда по 76-километровому участку при оплате наличными или банковской картой для легкового автомобиля составит 140 руб. днем и 70 руб. ночью. Для владельцев транспондере T-pass предусмотрена скидка 20%.

Проезд автомобилисты будут оплачивать один раз, вне зависимости от пройденного расстояния, на пункте взимания платы, который оборудован на 1184-м км трассы.

Бесплатная альтернатива платному участку проходит от южного подъезда к Ростову-на-Дону через западный обход города с выездом с трассы М-4 на автодорогу Ростов-на-Дону – Азов, затем - через восточный обход Азова по дороге через станицы Александровку, Староминскую, Ленинградскую и Павловскую с выездом на М-4.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 29 апреля платным стал участок М-4 «Дон» от станицы Павловской (1195 км) до Краснодара (1319 км). Оплачивать проезд нужно на 1223 км трассы. Таким образом, с 24 июня становится платной вся федеральная трасса от Ростова-на-Дону до Краснодара.

Дмитрий Михеенко