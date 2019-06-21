Прокуратура нашла нарушения в работе орловской скорой, объявившей «итальянскую забастовку»

Прокуратура Орловской области вынесла представление первому заместителю губернатора региона Вадиму Соколову по факту выявленных нарушений при создании единой службы скорой медицинской помощи в Орле и Орловском районе. Сотрудники этой станции с апреля добиваются укомплектования штата и повышения зарплаты.

Работники направили коллективное письмо в адрес губернатора Андрея Клычкова, под которым подписались 152 человека, однако власти до сих пор не идут им навстречу. В результате часть сотрудников приняла решение с 15 июля начать «итальянскую забастовку», то есть работать в строгом соответствии с регламентом и отказываться от переработок.

По данным прокуратуры, при реорганизации Плещеевской ЦРБ в начале года сотрудники были переведены в городскую станцию скорой помощи, которая теперь также обслуживает пригород Орла. В результате медики лишились положенных им чернобыльских выплат и надбавки в виде 25% оклада за работу в сельской местности. Возвращение этих выплат является одним из требований, которые сотрудники предъявили губернатору еще в апреле.

Работу орловской скорой сейчас также проверяет СКР, поскольку вопрос о низких зарплатах медиков был поднят на вчерашней прямой линии с Владимиром Путиным. В прокуратуре “Ъ” пояснили, что их сотрудники сработали на опережение: представление в адрес вице-губернатора было вынесено еще 17 июня.

Подробнее о ситуации в орловской скорой — в материале “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж