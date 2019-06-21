«Екатеринбургэнерго» пытается взыскать долги с операторов связи

МУП «Екатеринбургэнерго» через Свердловский арбитражный суд пытается взыскать более 36 млн руб. задолженности с телекоммуникационных компаний за использование канализационными тоннелями для размещения кабелей, сообщили в Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС). По данным картотеки арбитражных дел, с апреля этого года МУП направил семь исков к операторам, наиболее крупные требования предъявлены ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд WIFIRE) — 13,5 млн руб. и ПАО «Ростелеком» — 15,6 млн руб. Среди ответчиков также ПАО «МегаФон», ООО «Комтехцентр» (провайдер «Планета»), АО «Компания Транстелеком», ООО «Компания "Эрланг"» и ООО «Фирма "Скайнет"».

Как пояснили в УралАОС со ссылкой на исковое заявление МУПа, речь идет о коммуникационных тоннелях на улице Вайнера от дома №64а до проспекта Ленина и в микрорайоне Ботанический, в которых операторы размещали свои сети. «Екатеринбургэнерго» через суд пытается взыскать денежные средства за 2016-2018 годы, а также проценты. Но, по мнению операторов, «позиция МУПа выглядит несколько странной». «Муниципальное предприятие утвердило тариф в конце 2018 года, но по неизвестным причинам считает, что он должен действовать и на прошлые периоды, что является злоупотреблением правом. Кроме этого, МУП является монополистом, в связи с чем оно должно экономически обосновать тариф»,— заявили в УралАОС. Там не исключают привлечение в качестве третьего лица УФАС по Свердловской области.

В «Екатеринбургэнерго» сообщили, что наличие исков связаны с текущей деятельностью предприятия, воздержавшись от более подробных комментариев.

Напомним, «Екатеринбургэнерго» несколько раз было на грани банкротства. В мэрии объясняли, что высокий износ сетей, устаревшее оборудование, нерентабельность старых котельных привели к тому, что в 2017–2018 годах службой судебных приставов были арестованы счета и имущество предприятия. Судебные приставы взыскали уже около 1,7 млрд руб., арестовали 475 объектов недвижимости и 177 единиц автотранспорта. По данным «СПАРК-Интерфакс», общая сумма введенных текущих и завершенных исполнительных производств в отношении «Екатеринбургэнерго» составляет 5,3 млрд руб. Выручка предприятия в 2017 году составила 369,7 млн руб., чистый убыток — 504,5 млн руб.

Анна Лапина