Смольный предложил инвесторам разработать проекты по строительству школьных спортплощадок

По итогам «прямой линии» с президентом РФ врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил профильным ведомствам Смольного изучить опыт по созданию новых и развитию существующих спортивных комплексов при образовательных учреждениях города за счет инвесторов. При их проектировании будет учитываться соответствие нормам безопасности и санитарным нормам, сообщает пресс-служба городского правительства.

В настоящее время на территории петербургских школ и иных учебных заведений начитывается 858 спортивных площадок различного назначения, в том числе 567 пришкольных стадионов, 51 бассейн, 258 тренажерных залов, 137 залов для занятий лечебной физкультурой.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга намерены выделить на ремонт и содержание пришкольных спортивных объектов 107 млн рублей. При этом на то, чтобы провести полноценный ремонт, обновить оборудование и заменить на стадионах искусственное покрытие, городу необходимо более 1 млрд руб.