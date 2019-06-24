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Ашлямфу
Журнал "Огонёк"
№24
от
24.06.2019
, стр. 43
Яйца 2 шт. для теста и 2–3 для омлета и 1 для соуса
Мука 1 стакан для теста
Кукурузный крахмал 200 г
Белый винный уксус 2 ст. л. или китайский 5 ст. л.
Чеснок 5 зубчиков
Острый чили по вкусу
Болгарский перец 2 шт.
Сахар 1 ст. л.
Имбирь 1/4 ч. л.
Морковь 1–2 шт.
Соль, растительное масло
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