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Ашлямфу

Журнал "Огонёк" от , стр. 43
  • Яйца 2 шт. для теста и 2–3 для омлета и 1 для соуса
  • Мука 1 стакан для теста
  • Кукурузный крахмал 200 г
  • Белый винный уксус 2 ст. л. или китайский 5 ст. л.
  • Чеснок 5 зубчиков
  • Острый чили по вкусу
  • Болгарский перец 2 шт.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Имбирь 1/4 ч. л.
  • Морковь 1–2 шт.
  • Соль, растительное масло
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