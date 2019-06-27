Целительные миллиарды

Отсутствие информации о возможностях санаторно-курортной отрасли затрудняет для здравниц не только поиск новых клиентов, но и привлечение потенциальных инвесторов, способных делать долгосрочные вложения. Решить эту проблему, популяризировав российские санатории в бизнес-сообществе, призван ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», который Ассоциация оздоровительного туризма в нынешнем году подготовила уже в четвертый раз.

Развитие санаторно-курортной отрасли сдерживается низкой материально-технической базой большинства российских здравниц. Об этом в рамках заседания Госсовета в Белокурихе в августе 2016 года заявил президент РФ Владимир Путин. Согласно приведенным им данным, из-за изношенности сейчас не используется 46% площадей государственных санаториев, то есть почти половина. Но их восстановление — непростая задача. Объем необходимого финансирования господин Путин оценил в 37 млрд руб. «Здесь трудно полагаться лишь на бюджетные средства, поэтому консолидация финансовых ресурсов, их активный поиск — одна из самых актуальных задач»,— пояснил президент.

И проблема должна решаться. В конце прошлого года была утверждена стратегия развития санаторно-курортного комплекса. Ее ключевые задачи: повышение доступности и популярности санаторно-курортного лечения и оздоровительного туризма, развитие лечебно-оздоровительных курортов и материально-технической базы профильных организаций. По замыслу властей к 2024 году поток в российские здравницы должен составить 6,97 млн человек, то есть вырасти почти на 0,5 млн человек относительно 2018 года. Теперь стоит вопрос о стандартах качества в отрасли и инструментах оценки эффективности работы российских санаториев.

Десятка лучших

Лидеров санаторно-курортной отрасли в своем рейтинге инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» ежегодно определяет Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ). В текущем году, как и в прошлом, первую строчку в нем занял сочинский санаторий «Заполярье». Бизнес санатория «Заполярье» за последний год только окреп: выручка организации увеличилась на 18%, до 1,88 млрд руб. Производительность труда сотрудников здравницы тоже заметно выросла: с 1,23 млн руб. до 1,76 млн руб. на человека в год.

Традиционно курортными регионами страны считаются Крым, Ставрополье, Алтайский и Краснодарский края. Но, как следует из рейтинга, найти качественную здравницу можно не только в них. Например, вторую строчку топ-100 занимает расположенный в Башкортостане санаторий «Янган-Тау». Эта здравница наряду с расположившимся на третьем месте алтайским курортом «Белокуриха», пермским санаторием «Усть-Качка» и сочинским санаторно-курортным комплексом «Знание» входят в топ-10 рейтинга инвестиционной привлекательности последние три года. Еще один его ветеран — санаторий «Россия», находящийся в списке лидеров с 2016 года. Всю первую десятку в АОТ называют бенчмарками отрасли, которых объединяют сильная медицина, развитые управленческие технологии и успешная маркетинговая политика. «В вопросах эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию здравниц, чрезвычайно полезен опыт лидеров санаторно-курортного комплекса, который определяется с помощью рейтинга "ТОП-100 российских здравниц",— отмечает Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии.

Десятки лидеров по другим категориям немного отличаются. Так, крупнейшей по масштабу бизнеса четвертый год подряд является межрегиональная сеть «РЖД-Здоровье», насчитывающая 19 филиалов: по итогам прошлого года выручка всех ее санаториев достигла почти 3,7 млрд руб. В топ-10 по эффективности бизнеса лидирует санаторий «Знание», который также занимает третье место по масштабу бизнеса. Находящийся на первой позиции сводного рейтинга санаторий «Заполярье» — четвертый по эффективности и третий по масштабу бизнеса. Ведущим по инвестиционному потенциалу по итогам прошлого года признан расположенный в Алуште санаторий «Славутич».

Топ-10 здравниц по масштабу бизнеса в 2018 году Место Край Наименование санатория Масштаб бизнеса 1 Межрегиональная группа Сеть санаториев АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ) 0,4554 2 Алтайский край АО Курорт Белокуриха (АО Курорт Белокуриха) 0,4098 3 Краснодарский край ООО Санаторий Заполярье (ООО Санаторий Заполярье) 0,4048 4 Башкортостан АО Санаторий Янган-Тау (АО Санаторий Янган-Тау) 0,3685 5 Межрегиональная группа ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ ) 0,3643 6 Пермский край ЗАО Курорт Усть-Качка (ЗАО Курорт Усть-Качка) 0,3524 7 Алтайский край Санаторий Россия (АО Санаторий Россия) 0,2838 8 Ставропольский край ООО Санаторий Плаза(ООО Санаторий Плаза) 0,2696 9 Карелия ЗАО Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления Клиника Кивач (ЗАО Клиника Кивач) 0,2573 10 Ставропольский край ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ) (ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ)) 0,2536 открыть таблицу в новом окне Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.

Топ-10 здравниц по инвестиционному потенциалу в 2018 году Место Край Наименование санатория Инвестиционный потенциал 1 Республика Крым Санаторий Славутич (ООО Санаторий Славутич) 0,13129 2 Свердловская область ГАМУ СО Областной специализированный Центр медицинской реабилитации Санаторий Руш (ГАМУ СО ОСЦМР Санаторий Руш 0,12815 3 Ставропольский край Филиал ПАО РКК Энергия -Санаторий Крепость (Филиал ПАО РКК Энергия - Санаторий Крепость) 0,12280 4 Краснодарский край ООО Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг (ООО КЦО СИБУР-Юг) 0,12261 5 Московская область ПАО РКК Энергиясанаторий-профилакторий Подлипки (ПАО РКК Энергиясанаторий-профилакторий Подлипки) 0,12253 6 Московская область Федеральное государственное бюджетное учреждение Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской федерации (ФГБУ МФК Минфина России) 0,12183 7 Межрегиональная группа ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ ) 0,12168 8 Иркутская область Санаторий Электра (ООО Санаторий Электра Гранд Байкал) 0,12123 9 Республика Крым Филиал детский оздоровительный лагерь Мандарин (ООО Компания Черномор филиал ДОЛ Мандарин) 0,12097 10 Владимирская область АО Санаторий Русский лес (АО Санаторий Русский лес) 0,11889 открыть таблицу в новом окне Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.

Топ-10 здравниц по эффективности бизнеса в 2018 году Место Край Наименование санатория Эффективность бизнеса 1 Краснодарский край ООО Санаторно-курортный комплекс Знание (ООО СКК Знание) 0,3346 2 Башкортостан АО Санаторий Янган-Тау (АО Санаторий Янган-Тау) 0,3145 3 Краснодарский край ООО Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг (ООО КЦО СИБУР-Юг) 0,2975 4 Краснодарский край ООО Санаторий Заполярье (ООО Санаторий Заполярье) 0,2966 5 Башкортостан ООО Санаторий Танып (ООО Санаторий Танып РБ) 0,2787 6 Татарстан Санаторий Бакирово (ЛПЧУП Санаторий Бакирово) 0,2756 7 Краснодарский край Medical Spa Hotel Rosa Springs 4* (ООО Санаторий Роза Хутор) 0,2752 8 Ставропольский край ООО Санаторий Плаза(ООО Санаторий Плаза) 0,2663 9 Башкортостан ГУП санаторий Якты-Куль РБ (ГУП санаторий Якты-Куль РБ) 0,2540 10 Ставропольский край Профессиональная санаторно-курортная компания Машук-Аква-Терм (ООО ПСКК Машук-Аква-Терм) 0,2532 открыть таблицу в новом окне Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.

История создания

Рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» АОТ выходит уже в четвертый раз: впервые он разрабатывался на основе данных за 2015 год. С тех пор выпускается ежегодно. Основная цель рейтинга — способствовать правильному позиционированию российских здравниц и популяризации их инвестиционной привлекательности в бизнес-сообществе. По замыслу АОТ рейтинг инвестиционной привлекательности здравниц должен стать одним из важных ориентиров, определяющих конкретные инвестиционные решения в санаторно-курортной отрасли. Председатель АОТ Елена Трубникова рассказывает, что идея его создания лежала на поверхности: других рейтингов объектов оздоровительного туризма не существовало, а интерес бизнеса к приобретению и строительству санаториев чувствовался.

В АОТ говорят, что, хотя санаторно-курортная отрасль по-прежнему остается крайне неоднородной, консервативной и достаточно медленно меняет систему управления бизнес-процессами, здравницы демонстрируют готовность к открытости для экспертов, аналитиков и потенциальных инвесторов. Потребностей у санаториев много: необходимость обновлять и реконструировать коечный фонд и лечебную базу, совершенствовать службу сервиса и гостеприимства, внедрять современные автоматизированные системы управления санаторием. Любое привлечение дополнительного финансирования предполагает, что предприятие должно быть готово раскрыть некоторую внутреннюю информацию, в том числе относительно финансов, управления и внутренней безопасности. Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza говорят, что сейчас предприятия рынка заинтересованы не только в расширении клиентской базы, но и в более масштабном выходе на этот рынок новых заинтересованных институциональных и частных инвесторов.

Но существующих данных для этого раньше было недостаточно: общедоступная статистика Росстата и Государственного реестра курортного фонда не дает достаточной для инвесторов информации. Повысить уровень их информированности для принятия решений, частично заполнив пробел, призван рейтинг «Топ-100 российских здравниц». Именно поэтому интегральный показатель его участников учитывает и специфические отраслевые, и финансово-экономические данные о деятельности здравниц. «Рейтинг "Топ-100 российских здравниц" очень своевременно и качественно заполнил информационный вакуум, существующий в отечественной санаторно-курортной отрасли в части агрегации и упорядочивания большого массива разрозненной и разнородной информации»,— указывает финансовый директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Александр Чесных.

Технология подсчета

Методология рейтинга «Топ-100 российских здравниц» Ассоциации оздоровительного туризма была разработана совместно с агентством «Эксперт РА» (RAEX) и прошла его верификацию. Здравницы участвуют в рейтинге инвестиционной привлекательности не как отдельные объекты, а в качестве юридических лиц различных организационно-правовых форм. Кроме того, в таблицах представлены две межрегиональные группы: АО «РЖД-Здоровье», включающее 19 филиалов, и Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии, в состав которого входят семь филиалов.

Методика расчета интегрального рейтинга инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» базируется на показателях, которые сгруппированы в три основных блока. Первый: масштаб бизнеса (вес — 0,5) — здесь учитываются выручка от продаж, конечная мощность и средняя выручка на одного гостя в день. Второй: эффективность бизнеса (вес — 0,35), учитывает производительность труда, загрузку номерного фонда и среднюю выручку на одну врачебную ставку, скорректированную на коэффициент эффективности врачебного охвата. Третий: инвестиционный потенциал (вес — 0,15), где учитываются рентабельность EBIT, динамика выручки в 2018 году по отношению к 2017 году, отношение долга к выручке от продаж.

Основой для расчетов послужили отраслевые и финансовые показатели деятельности санаторно-курортных организаций. Они были получены напрямую посредством специального анкетирования более 310 профильных компаний. Все данные были верифицированы при помощи материалов Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленных в «СПАРК-Интерфакс».

Потенциал для роста

В государственном реестре курортного фонда сейчас находится более 1,7 тыс. здравниц. Как следует из стратегии развития санаторно-курортного комплекса, 44% из них находятся в госсобственности. В 2017 году из 495 государственных здравниц федеральными были 140 организаций, региональными — 355 организаций. По большей части эти объекты сконцентрированы в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях. Еще 3% организаций, работающих на санаторно-курортном рынке, согласно данным Госреестра, находятся в муниципальной собственности, 53% — в частной.

Лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности в 2017 году Место в рейтинге Интегральный показатель Край Наименование санатория Масштаб бизнеса 2017 год Эффективность бизнеса 2017 Инвестиционный потенциал 2017 год 1 0,833363013 Краснодарский край Санаторий Заполярье 3 1 72 2 0,807228099 Башкортостан Санаторий Янган-Тау (ГУП Санаторий Янган-Тау РБ) 4 2 25 3 0,740504460 Москва РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ) 1 29 50 4 0,731017468 Алтайский край Санаторий Белокуриха (АО Курорт Белокуриха) 2 16 42 5 0,590963559 Пермский край Курорт Усть-Качка (ЗАО Курорт Усть-Качка) 5 63 10 6 0,587925186 Алтайский край Санаторий Алтай-West (ООО Санаторий Алтай-West) 11 6 6 7 0,558058759 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс Знание (ООО СКК Знание) 15 3 47 8 0,546809326 Татарстан Санаторий Бакирово (ЛПУП санаторий Бакирово) 18 4 34 9 0,538162547 Пермский край Курорт Ключи (ЗАО Курорт Ключи) 14 5 20 10 0,532452216 Новгородская область Курорт Старая Русса (АО Курорт Старая Русса) 10 15 22 открыть таблицу в новом окне Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.

Сейчас здравницы все чаще воспринимаются как полноправные участники общего инвестиционно-экономического пространства. По мнению Елены Трубниковой, сам по себе рынок оздоровительного туризма потенциально интересен двум категориями инвесторов: федеральным игрокам гостиничной отрасли, которые готовы взяться за более сложные объекты, и региональным компаниям, которые на местном уровне могут решить все вопросы эксплуатации санатория. «Убеждена, что, если есть рейтинг, значит, есть рынок, лидеры топ-100 — это лучшие примеры для новых игроков»,— рассуждает она.

Одной из ключевых проблем санаторно-курортной отрасли Елена Трубникова называет отсутствие на этом рынке так называемых длинных денег: средний срок окупаемости крупных инвестиционных проектов составляет 7–14 лет. К этому добавляются серьезная нагрузка на инженерную инфраструктуру здравниц, высокие тарифы на энергоресурсы, высокая стоимость земли в курортных регионах, не работающий в отрасли механизм государственно-частного партнерства. Управляющий партнер центра лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний «Лаго-Наки» Татьяна Мамонтова называет одним из сдерживающих факторов с точки зрения привлечения вложений отсутствие каких-либо налоговых льгот для инвесторов. Развитие многих здравниц, по ее мнению, сейчас сильно сдерживают административные барьеры. «Существует огромное количество проверяющих структур и растущее количество требований: начиная от антитеррористических мер и заканчивая всеми нормами Роспотребнадзора»,— сетует госпожа Мамонтова.

Как отмечает Александр Чесных, санаторно-курортная отрасль по-прежнему является достаточно закрытой сферой для потенциальных инвесторов. «Этому способствуют большая доля организаций с госучастием и консервативная позиция самих здравниц. Поэтому для успешного решения проблемы привлечения финансирования в отрасль помимо поиска самих инвесторов необходимы встречные изменения и со стороны отрасли»,— рассуждает он.

Сложности коммуникаций

Отсутствие достаточной информированности о санаторно-курортной отрасли создает сложности не только с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций для развития объектов, но и для поиска новых клиентов. Сейчас, по словам Михаила Данилова, медицинского директора АОТ, большую роль для поиска новых клиентов играют компании и ведомства, встраивающие санаторно-курортный отдых в собственные корпоративные программы по оздоровлению сотрудников. «Они прививают своим сотрудникам привычку отдыха в санатории как необходимость заботы о себе, о своем здоровье»,— объясняет он.

Проблему информационного вакуума вокруг отрасли отмечают и сами здравницы. «Важно на всех уровнях мощно популяризировать саму идею ежегодной поездки в хороший санаторий — для диагностики, для профилактики, для заряда энергией на год вперед для тех, кто считает себя здоровым, и прямая помощь в лечении имеющихся заболеваний для тех, у кого с этим есть реальные проблемы»,— рассуждает гендиректор санатория «Знание» Дмитрий Богданов. Михаил Данилов предполагает, что решить задачу нехватки информации можно с помощью федеральной информационной кампании в профессиональном сообществе: для этого необходимо максимально информировать о возможностях санаторно-курортного отдыха врачей первичного звена в поликлиниках, больницах и частных медицинских центрах.

Но пока федеральной программы нет, здравницы стараются решить проблему привлечения новых гостей самостоятельно. Татьяна Мамонтова рассказывает, что «Лаго-Наки» сегодня направляет все усилия на работу с крупными бизнес-структурами в отдаленных регионах, где правильное позиционирование санаторно-курортного отдыха до сих пор отсутствовало. «В планах переподготовка персонала для работы с иностранцами в рамках программы субсидировании туроператоров для активизации въездного туризма»,— продолжает она. Гендиректор санаторно-курортной компании «Машук-Аква-Терм» Ольга Бокова, напротив, предполагает, что делать ставку пока лучше на внутренний рынок. Одной из мер поддержки, по ее мнению, может стать запрет на компенсацию услуг на лечение россиян за рубежом. А для предприятий, оплачивающих лечение в санаториях своих сотрудников, считает госпожа Бокова, необходимы дополнительные льготы. Эффективной мерой эксперт считает компенсации части затрат на проезд россиян к самим здравницам.

Рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» за 2018 год Место в рейтинге Интегральный показатель Край Наименование санатория Масштаб Эффективность Инвестпотенциал 1 0,819512305 Краснодарский край ООО Санаторий Заполярье (ООО Санаторий Заполярье) 3 4 12 2 0,789460644 Башкортостан АО Санаторий Янган-Тау (АО Санаторий Янган-Тау) 4 2 63 3 0,728643560 Алтайский край АО Курорт Белокуриха (АО Курорт Белокуриха) 2 25 56 4 0,6939 Межрегиональная группа Сеть санаториев АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ (АО РЖД-ЗДОРОВЬЕ) 1 85 58 5 0,651982875 Ставропольский край ООО Санаторий Плаза(ООО Санаторий Плаза) 8 8 17 6 0,623646662 Алтайский край Санаторий Россия (АО Санаторий Россия) 7 17 66 7 0,617250379 Карелия ЗАО Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления Клиника Кивач (ЗАО Клиника Кивач) 9 14 24 8 0,607834479 Краснодарский край ООО Санаторно-курортный комплекс Знание (ООО СКК Знание) 19 1 41 9 0,604623161 Пермский край ЗАО Курорт Усть-Качка (ЗАО Курорт Усть-Качка) 6 73 59 10 0,595387875 Краснодарский край ООО Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг (ООО КЦО СИБУР-Юг) 17 3 4 11 0,59330277 Краснодарский край ООО Курортный комплекс Молния Ямал (ООО Молния Ямал) 11 18 38 12 0,588663664 Межрегиональная группа ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ ) 5 100 7 13 0,557818058 Новгородская область АО Курорт Старая Русса (АО Курорт Старая Русса) 13 19 23 14 0,544942235 Алтайский край ООО Санаторий Алтай-West (ООО Санаторий Алтай-West) 14 13 83 15 0,542828973 Краснодарский край Medical Spa Hotel Rosa Springs 4* (ООО Санаторий Роза Хутор) 20 7 33 16 0,537091317 Краснодарский край АО Адлеркурорт (АО Адлеркурорт) 12 36 13 17 0,534355173 Пермский край ЗАО Курорт Ключи (ЗАО Курорт Ключи) 18 11 52 18 0,527244446 Ставропольский край ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ) (ЛПУ Базовый санаторий Виктория (СКРЦ)) 10 55 29 19 0,519724438 Татарстан Санаторий Бакирово (ЛПЧУП Санаторий Бакирово) 26 6 82 20 0,497887574 Алтайский край ООО Санаторий Родник Алтая (ООО Санаторий Родник Алтая) 23 12 89 21 0,489331201 Башкортостан ООО Санаторий Красноусольск (ООО Санаторий Красноусольск) 25 15 64 22 0,480470143 Краснодарский край АО Пансионат Бургас (АО Пансионат Бургас) 29 16 45 23 0,466035007 Ставропольский край Профессиональная санаторно-курортная компания Машук-Аква-Терм (ООО ПСКК Машук-Аква-Терм) 39 10 30 24 0,464354875 Ставропольский край ООО Санаторий Центросоюз-Кисловодск (ООО Санаторий Центросоюз-Кисловодск) 21 28 26 25 0,461746654 Калининградская область ООО Санаторий Янтарный берег (ООО Санаторий Янтарный берег) 24 24 74 26 0,457102569 Республика Крым Федеральное государственное бюджетное учреждение Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова Министерства обороны России (ФГБУ Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова Минобороны России) 15 49 85 27 0,449344865 Башкортостан ООО Санаторий Танып (ООО Санаторий Танып РБ) 60 5 42 28 0,432446965 Новосибирская область ООО Санаторий Озеро Карачи (ООО Санаторий Озеро Карачи) 41 22 16 29 0,423752187 Псковская область ЛПУ Санаторий Хилово (ЧЛПУ Санаторий Хилово) 30 35 62 30 0,421076762 Ставропольский край Филиал ПАО РКК Энергия -Санаторий Крепость (Филиал ПАО РКК Энергия -Санаторий Крепость) 32 38 3 31 0,419828875 Республика Крым Санаторий Славутич (ООО Санаторий Славутич) 33 41 1 32 0,413105700 Ставропольский край ЛПУП Санаторий им. М.Ю. Лермонтова (ЛПУП Санаторий им. М.Ю. Лермонтова) 28 48 51 33 0,407563208 Башкортостан ГУП санаторий Якты-Куль РБ (ГУП санаторий Якты-Куль РБ) 76 9 60 34 0,404632967 Республика Крым ООО НЦП и ДП и РИ (ООО Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитиации инвалидов) 16 96 34 35 0,401137899 Краснодарский край АО Санаторий Зеленая роща (АО Санаторий Зеленая роща) 36 31 70 36 0,393314740 Москва Курорт Красная Пахра (ООО Курорт Красная Пахра) 49 26 55 37 0,389486906 Краснодарский край АО Клинический санаторий Металлург (АО Клинический санаторий Металлург) 54 20 95 38 0,387265409 Ульяновская область АО Ульяновсккурорт (АО Ульяновсккурорт) 22 83 73 39 0,386204405 Ставропольский край Амакс санаторий Шахтер (ОАО Ордена Знак почета Санаторий Шахтер) 43 37 49 40 0,383506178 Краснодарский край ОАО Санаторий Голубая даль (ОАО Санаторий Голубая даль) 38 42 46 41 0,382025943 Ставропольский край ЛПУП Санаторий РОДНИК (ЛПУП Санаторий РОДНИК) 27 81 50 42 0,369338931 Татарстан Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий Шифалы- су (целебная вода) Ижминводы (Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий Шифалы- су (целебная вода) Ижминводы) 51 33 67 43 0,363560704 Республика Крым ООО Санаторий Орен-Крым (ООО Санаторий Орен-Крым) 48 44 65 44 0,363514010 Свердловская область Частное учреждение Санаторий-профилакторий Леневка (ЧУ Санаторий-профилакторий Леневка) 69 23 91 45 0,360070054 Краснодарский край АО Санаторий Голубая волна (АО Санаторий Голубая волна) 34 67 92 46 0,354430111 Ивановская область ООО Курорт Оболсуново 68 29 68 47 0,353440167 Красноярский край ООО Санаторий-профилакторий Березка (ООО Санаторий-профилакторий Березка) 71 21 97 48 0,351737841 Республика Крым Филиал детский оздоровительный лагерь Мандарин (ООО Компания Черномор филиал ДОЛ Мандарин) 45 78 9 49 0,350782165 Московская область Федеральное государственное бюджетное учреждение Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской федерации (ФГБУ МФК Минфина России) 46 79 6 50 0,350173342 Ставропольский край Лечебно-профилактическое учреждение санаторий Эльбрус (Лечебно-профилактическое учреждение санаторий Эльбрус) 47 57 72 51 0,347875558 Ставропольский край ЗАО Санаторий Родник (ЗАО Санаторий Родник) 52 63 11 52 0,347003893 Ивановская область ООО Санаторий имени Станко (ООО Санаторий имени Станко) 55 53 39 53 0,346247222 Республика Крым ФБЛПУ Санаторий Днепр ФНС России (ФБЛПУ Санаторий Днепр ФНС России) 35 92 18 54 0,345136792 Башкортостан ООО санаторий Юматово (ООО санаторий Юматово) 67 34 80 55 0,342301762 Свердловская область ГАМУ СО Областной специализированный Центр медицинской реабилитации Санаторий Руш (ГАМУ СО ОСЦМР Санаторий Руш 63 62 2 56 0,340266714 Челябинская область ОАО Санаторий Урал, Челябинская область (ОАО Санаторий Урал) 53 68 21 57 0,339313661 Ульяновская область ООО Санаторий Радон(ООО Санаторий Радон ) 94 27 15 58 0,331134879 Иркутская область Санаторий Электра (ООО Санаторий Электра Гранд Байкал) 65 65 8 59 0,329336177 Московская область ПАО РКК Энергиясанаторий-профилакторий Подлипки (ПАО РКК Энергиясанаторий-профилакторий Подлипки) 89 39 5 60 0,329005787 Владимирская область АО Санаторий Русский лес (АО Санаторий Русский лес) 85 46 10 61 0,328796470 Ставропольский край ОАО Санаторий Бештау (ОАО Санаторий Бештау) 57 69 40 62 0,326846093 Республика Крым Государственное бюджетное учреждение Республики Крым Санаторий для детей и детей с родителями Чайка им. Гелиловичей (ГБУ Республики Крым Санаторий для детей и детей с родителями Чайка им. Гелиловичей) 80 40 81 63 0,326787078 Адыгея Ваша Личная Здравница Лаго-Наки (ЗАО Терминал) 72 50 36 64 0,32069784 Свердловская область ООО Триумф (ООО Триумф) 44 87 87 65 0,319790687 Псковская область ЛПУ Голубые озера (ЧЛПУ Голубые озера) 62 64 54 66 0,317452144 Республика Крым Санаторий Сосновая Роща (ООО Санаторий Сосновая Роща) 50 88 28 67 0,316188797 Московская область АО Санаторий Истра (АО Санаторий Истра) 82 59 14 68 0,315910286 Свердловская область ООО УЗ Нсерги (ООО УЗ Нижние Серги 96 32 31 69 0,315810350 Ставропольский край ЛПУ санаторий Дубрава (ЛПУ санаторий Дубрава) 56 80 48 70 0,313575829 Красноярский край ООО Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината (ООО Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината) 77 58 44 71 0,313259543 Самарская область ФГБУЗ МРЦ Сергиевские минеральные воды ФМБА РФ (ФГБУЗ МРЦ Сергиевские минеральные воды ФМБА РФ) 42 97 69 72 0,311879801 Алтайский край Курортный отель Беловодье (ООО Отель Беловодье) 90 43 27 73 0,310939957 Татарстан ЗАО Санаторий Радуга (ЗАО Санаторий Радуга ) 84 54 43 74 0,310617979 Ярославская область ЗАО Санаторий имени Воровского (ЗАО Санаторий имени Воровского) 64 75 37 75 0,309541467 Свердловская область Санаторий-профилакторий Талица (Санаторий-профилакторий Талица Дирекции Свердловской ж/д филиала ОАО РЖД) 73 52 94 76 0,308853827 Татарстан АО Санаторий Крутушка (АО Санаторий Крутушка) 79 66 25 77 0,306087483 Пензенская область ООО санаторий Надежда (ООО санаторий Надежда) 87 60 19 78 0,305052717 Краснодарский край ОАО Санаторий Магадан (ОАО Санаторий Магадан) 37 93 98 79 0,304449879 Кировская область ООО Санаторий Лесная Новь (ООО Санаторий Лесная Новь им.Ю.Ф. Янтарева) 75 71 57 80 0,304115554 Ставропольский край ОАО Санаторий Джинал (ОАО Санаторий Джинал) 61 77 78 81 0,300003624 Краснодарский край ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО Пансионат с лечением Приморье) 31 47 100 82 0,294453252 Свердловская область ГАУ СО Профилакторий Юбилейный (ГАУ СО Профилакторий Юбилейный) 99 45 20 83 0,294321506 Свердловская область ООО Оздоровительно- спортивный комплекс Сосновый бор (ООО ОСК Сосновый бор) 91 56 35 84 0,293979970 Иркутская область Санаторий Нукутская мацеста (ОГБУЗ санаторий Нукутская мацеста) 100 30 86 85 0,292086091 Ставропольский край ООО Санаторий ПлазаСПА (ООО Санаторий ПлазаСПА) 40 82 99 86 0,291456207 Владимирская область СЛПУ Санаторий им.Абельмана (СЛПУ Санаторий им.Абельмана) 83 70 88 87 0,290934548 Ставропольский край Клинический санаторий Пятигорский Нарзан (ООО Машук) 74 72 93 88 0,288470455 Рязанская область ООО Санаторий Старица (ООО Санаторий Старица) 81 74 75 89 0,286765063 Омская область ОАО Санаторий-профилакторий Коммунальник (ОАО Санаторий-профилакторий Коммунальник) 59 94 71 90 0,280277472 Воронежская область ООО Клинический санаторий имени Горького (ООО Клинический санаторий имени Горького) 58 98 79 91 0,276550492 Свердловская область АО РУСАЛ-Урал, РУСАЛ Каменск-Уральский, санаторий-профилакторий Каменный пояс (АО РУСАЛ-Урал, РУСАЛ Каменск-Уральский, санаторий-профилакторий Каменный пояс ) 93 61 90 92 0,274897106 Ставропольский край Лечебно-профилактическое учреждение Санаторий имени Анджиевского (ЛПУ Санаторий им. Анджиевского) 78 91 53 93 0,272044123 Удмуртская Республика ООО Санаторий Ува (ООО Санаторий Ува) 70 95 77 94 0,268376556 Самарская область МАООУ Пансионат Радуга (МАООУ Пансионат Радуга) 88 90 32 95 0,266648480 Республика Саха (Якутия) ГБУ Санаторий Бэс Чагда Республики Саха (Якутия) (ГБУ Санаторий Бэс Чагда Республики Саха (Якутия) 95 51 96 96 0,26507102 Московская область АО Клинический санаторий Валуево (АО Клинический санаторий Валуево) 66 99 76 97 0,264994936 Алтайский край ЗАО Санаторий Сосновый бор (ЗАО Санаторий Сосновый бор) 86 89 84 98 0,262070406 Свердловская область ООО У трех пещер (ООО У трех пещер) 97 76 47 99 0,261856424 Чувашская Республика АО Санаторий Надежда (АО Санаторий Надежда) 92 84 61 100 0,2528 Оренбургская область ООО Санаторий Бузулукский Бор (ООО Санаторий Бузулукский Бор ) 98 86 22 открыть таблицу в новом окне Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.

Ольга Мухина