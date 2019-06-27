Целительные миллиарды

Отсутствие информации о возможностях санаторно-курортной отрасли затрудняет для здравниц не только поиск новых клиентов, но и привлечение потенциальных инвесторов, способных делать долгосрочные вложения. Решить эту проблему, популяризировав российские санатории в бизнес-сообществе, призван ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц», который Ассоциация оздоровительного туризма в нынешнем году подготовила уже в четвертый раз.
Развитие санаторно-курортной отрасли сдерживается низкой материально-технической базой большинства российских здравниц. Об этом в рамках заседания Госсовета в Белокурихе в августе 2016 года заявил президент РФ Владимир Путин. Согласно приведенным им данным, из-за изношенности сейчас не используется 46% площадей государственных санаториев, то есть почти половина. Но их восстановление — непростая задача. Объем необходимого финансирования господин Путин оценил в 37 млрд руб. «Здесь трудно полагаться лишь на бюджетные средства, поэтому консолидация финансовых ресурсов, их активный поиск — одна из самых актуальных задач»,— пояснил президент.
И проблема должна решаться. В конце прошлого года была утверждена стратегия развития санаторно-курортного комплекса. Ее ключевые задачи: повышение доступности и популярности санаторно-курортного лечения и оздоровительного туризма, развитие лечебно-оздоровительных курортов и материально-технической базы профильных организаций. По замыслу властей к 2024 году поток в российские здравницы должен составить 6,97 млн человек, то есть вырасти почти на 0,5 млн человек относительно 2018 года. Теперь стоит вопрос о стандартах качества в отрасли и инструментах оценки эффективности работы российских санаториев.
Десятка лучших
Лидеров санаторно-курортной отрасли в своем рейтинге инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» ежегодно определяет Ассоциация оздоровительного туризма (АОТ). В текущем году, как и в прошлом, первую строчку в нем занял сочинский санаторий «Заполярье». Бизнес санатория «Заполярье» за последний год только окреп: выручка организации увеличилась на 18%, до 1,88 млрд руб. Производительность труда сотрудников здравницы тоже заметно выросла: с 1,23 млн руб. до 1,76 млн руб. на человека в год.
Традиционно курортными регионами страны считаются Крым, Ставрополье, Алтайский и Краснодарский края. Но, как следует из рейтинга, найти качественную здравницу можно не только в них. Например, вторую строчку топ-100 занимает расположенный в Башкортостане санаторий «Янган-Тау». Эта здравница наряду с расположившимся на третьем месте алтайским курортом «Белокуриха», пермским санаторием «Усть-Качка» и сочинским санаторно-курортным комплексом «Знание» входят в топ-10 рейтинга инвестиционной привлекательности последние три года. Еще один его ветеран — санаторий «Россия», находящийся в списке лидеров с 2016 года. Всю первую десятку в АОТ называют бенчмарками отрасли, которых объединяют сильная медицина, развитые управленческие технологии и успешная маркетинговая политика. «В вопросах эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию здравниц, чрезвычайно полезен опыт лидеров санаторно-курортного комплекса, который определяется с помощью рейтинга "ТОП-100 российских здравниц",— отмечает Сергей Шпилько, президент Российского союза туриндустрии.
Десятки лидеров по другим категориям немного отличаются. Так, крупнейшей по масштабу бизнеса четвертый год подряд является межрегиональная сеть «РЖД-Здоровье», насчитывающая 19 филиалов: по итогам прошлого года выручка всех ее санаториев достигла почти 3,7 млрд руб. В топ-10 по эффективности бизнеса лидирует санаторий «Знание», который также занимает третье место по масштабу бизнеса. Находящийся на первой позиции сводного рейтинга санаторий «Заполярье» — четвертый по эффективности и третий по масштабу бизнеса. Ведущим по инвестиционному потенциалу по итогам прошлого года признан расположенный в Алуште санаторий «Славутич».
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Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.
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Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.
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Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.
История создания
Рейтинг инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» АОТ выходит уже в четвертый раз: впервые он разрабатывался на основе данных за 2015 год. С тех пор выпускается ежегодно. Основная цель рейтинга — способствовать правильному позиционированию российских здравниц и популяризации их инвестиционной привлекательности в бизнес-сообществе. По замыслу АОТ рейтинг инвестиционной привлекательности здравниц должен стать одним из важных ориентиров, определяющих конкретные инвестиционные решения в санаторно-курортной отрасли. Председатель АОТ Елена Трубникова рассказывает, что идея его создания лежала на поверхности: других рейтингов объектов оздоровительного туризма не существовало, а интерес бизнеса к приобретению и строительству санаториев чувствовался.
В АОТ говорят, что, хотя санаторно-курортная отрасль по-прежнему остается крайне неоднородной, консервативной и достаточно медленно меняет систему управления бизнес-процессами, здравницы демонстрируют готовность к открытости для экспертов, аналитиков и потенциальных инвесторов. Потребностей у санаториев много: необходимость обновлять и реконструировать коечный фонд и лечебную базу, совершенствовать службу сервиса и гостеприимства, внедрять современные автоматизированные системы управления санаторием. Любое привлечение дополнительного финансирования предполагает, что предприятие должно быть готово раскрыть некоторую внутреннюю информацию, в том числе относительно финансов, управления и внутренней безопасности. Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza говорят, что сейчас предприятия рынка заинтересованы не только в расширении клиентской базы, но и в более масштабном выходе на этот рынок новых заинтересованных институциональных и частных инвесторов.
Но существующих данных для этого раньше было недостаточно: общедоступная статистика Росстата и Государственного реестра курортного фонда не дает достаточной для инвесторов информации. Повысить уровень их информированности для принятия решений, частично заполнив пробел, призван рейтинг «Топ-100 российских здравниц». Именно поэтому интегральный показатель его участников учитывает и специфические отраслевые, и финансово-экономические данные о деятельности здравниц. «Рейтинг "Топ-100 российских здравниц" очень своевременно и качественно заполнил информационный вакуум, существующий в отечественной санаторно-курортной отрасли в части агрегации и упорядочивания большого массива разрозненной и разнородной информации»,— указывает финансовый директор аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Александр Чесных.
Технология подсчета
Методология рейтинга «Топ-100 российских здравниц» Ассоциации оздоровительного туризма была разработана совместно с агентством «Эксперт РА» (RAEX) и прошла его верификацию. Здравницы участвуют в рейтинге инвестиционной привлекательности не как отдельные объекты, а в качестве юридических лиц различных организационно-правовых форм. Кроме того, в таблицах представлены две межрегиональные группы: АО «РЖД-Здоровье», включающее 19 филиалов, и Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии, в состав которого входят семь филиалов.
Методика расчета интегрального рейтинга инвестиционной привлекательности «Топ-100 российских здравниц» базируется на показателях, которые сгруппированы в три основных блока. Первый: масштаб бизнеса (вес — 0,5) — здесь учитываются выручка от продаж, конечная мощность и средняя выручка на одного гостя в день. Второй: эффективность бизнеса (вес — 0,35), учитывает производительность труда, загрузку номерного фонда и среднюю выручку на одну врачебную ставку, скорректированную на коэффициент эффективности врачебного охвата. Третий: инвестиционный потенциал (вес — 0,15), где учитываются рентабельность EBIT, динамика выручки в 2018 году по отношению к 2017 году, отношение долга к выручке от продаж.
Основой для расчетов послужили отраслевые и финансовые показатели деятельности санаторно-курортных организаций. Они были получены напрямую посредством специального анкетирования более 310 профильных компаний. Все данные были верифицированы при помощи материалов Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленных в «СПАРК-Интерфакс».
Потенциал для роста
В государственном реестре курортного фонда сейчас находится более 1,7 тыс. здравниц. Как следует из стратегии развития санаторно-курортного комплекса, 44% из них находятся в госсобственности. В 2017 году из 495 государственных здравниц федеральными были 140 организаций, региональными — 355 организаций. По большей части эти объекты сконцентрированы в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях. Еще 3% организаций, работающих на санаторно-курортном рынке, согласно данным Госреестра, находятся в муниципальной собственности, 53% — в частной.
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Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.
Сейчас здравницы все чаще воспринимаются как полноправные участники общего инвестиционно-экономического пространства. По мнению Елены Трубниковой, сам по себе рынок оздоровительного туризма потенциально интересен двум категориями инвесторов: федеральным игрокам гостиничной отрасли, которые готовы взяться за более сложные объекты, и региональным компаниям, которые на местном уровне могут решить все вопросы эксплуатации санатория. «Убеждена, что, если есть рейтинг, значит, есть рынок, лидеры топ-100 — это лучшие примеры для новых игроков»,— рассуждает она.
Одной из ключевых проблем санаторно-курортной отрасли Елена Трубникова называет отсутствие на этом рынке так называемых длинных денег: средний срок окупаемости крупных инвестиционных проектов составляет 7–14 лет. К этому добавляются серьезная нагрузка на инженерную инфраструктуру здравниц, высокие тарифы на энергоресурсы, высокая стоимость земли в курортных регионах, не работающий в отрасли механизм государственно-частного партнерства. Управляющий партнер центра лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний «Лаго-Наки» Татьяна Мамонтова называет одним из сдерживающих факторов с точки зрения привлечения вложений отсутствие каких-либо налоговых льгот для инвесторов. Развитие многих здравниц, по ее мнению, сейчас сильно сдерживают административные барьеры. «Существует огромное количество проверяющих структур и растущее количество требований: начиная от антитеррористических мер и заканчивая всеми нормами Роспотребнадзора»,— сетует госпожа Мамонтова.
Как отмечает Александр Чесных, санаторно-курортная отрасль по-прежнему является достаточно закрытой сферой для потенциальных инвесторов. «Этому способствуют большая доля организаций с госучастием и консервативная позиция самих здравниц. Поэтому для успешного решения проблемы привлечения финансирования в отрасль помимо поиска самих инвесторов необходимы встречные изменения и со стороны отрасли»,— рассуждает он.
Сложности коммуникаций
Отсутствие достаточной информированности о санаторно-курортной отрасли создает сложности не только с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций для развития объектов, но и для поиска новых клиентов. Сейчас, по словам Михаила Данилова, медицинского директора АОТ, большую роль для поиска новых клиентов играют компании и ведомства, встраивающие санаторно-курортный отдых в собственные корпоративные программы по оздоровлению сотрудников. «Они прививают своим сотрудникам привычку отдыха в санатории как необходимость заботы о себе, о своем здоровье»,— объясняет он.
Проблему информационного вакуума вокруг отрасли отмечают и сами здравницы. «Важно на всех уровнях мощно популяризировать саму идею ежегодной поездки в хороший санаторий — для диагностики, для профилактики, для заряда энергией на год вперед для тех, кто считает себя здоровым, и прямая помощь в лечении имеющихся заболеваний для тех, у кого с этим есть реальные проблемы»,— рассуждает гендиректор санатория «Знание» Дмитрий Богданов. Михаил Данилов предполагает, что решить задачу нехватки информации можно с помощью федеральной информационной кампании в профессиональном сообществе: для этого необходимо максимально информировать о возможностях санаторно-курортного отдыха врачей первичного звена в поликлиниках, больницах и частных медицинских центрах.
Но пока федеральной программы нет, здравницы стараются решить проблему привлечения новых гостей самостоятельно. Татьяна Мамонтова рассказывает, что «Лаго-Наки» сегодня направляет все усилия на работу с крупными бизнес-структурами в отдаленных регионах, где правильное позиционирование санаторно-курортного отдыха до сих пор отсутствовало. «В планах переподготовка персонала для работы с иностранцами в рамках программы субсидировании туроператоров для активизации въездного туризма»,— продолжает она. Гендиректор санаторно-курортной компании «Машук-Аква-Терм» Ольга Бокова, напротив, предполагает, что делать ставку пока лучше на внутренний рынок. Одной из мер поддержки, по ее мнению, может стать запрет на компенсацию услуг на лечение россиян за рубежом. А для предприятий, оплачивающих лечение в санаториях своих сотрудников, считает госпожа Бокова, необходимы дополнительные льготы. Эффективной мерой эксперт считает компенсации части затрат на проезд россиян к самим здравницам.
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Источник: данные Ассоциации оздоровительного туризма.
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