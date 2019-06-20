Десятым кандидатом на пост главы Башкирии стал Алексей Молокин

В Центризбирком Башкирии поступили документы от десятого кандидата на пост главы республики. Им стал руководитель регионального отделения «Партии социальной защиты» Алексей Молокин — 32-летний уроженец Уфы, ранее бывший соучредителем Российской партии народного управления, инициатором создания которой был уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров. Господин Молокин в социальных сетях сообщал, что многим обязан господину Мухамедьярову. На последних выборах президента России в марте 2018 года он работал в штабе кандидата Ксении Собчак: тогда разразился скандал с тем, что местный штаб «слил» работу наблюдателей.

Интересно, что 18 июня на сайте башкирского отделения «Партии социальной защиты» сообщалось, что она планирует выдвинуть на пост главы региона «правозащитницу и гражданскую активистку Рамилю Саитову». Причины, по которым партия в результате выдвинула господина Молокина, на сайте не уточняются.

Ирина Самойлова