Яйца под арестом

Активы компании «Башкирский бройлер» (входит в холдинг «Объединенная мясная группа», который связывают с американским бизнесменом Элиоттом Данилофф), арестованы решением арбитражного суда. Суд удовлетворил требования Сбербанка — основного кредитора предприятия, которому «Башкирский бройлер» задолжал 426,6 млн руб. По другому заявлению банка арестованы активы еще нескольких предприятий ОМГ общей стоимостью 873,8 млн руб. Стороны заявили „Ъ“, что ведут переговоры о реструктуризации задолженности.

Арбитражный суд наложил арест на активы АО «Башкирский бройлер» — крупного производителя инкубационного яйца, мощности которого расположены в Альшеевском районе. Наложения обеспечительных мер потребовал Сбербанк, кредитовавший развитие предприятия. Как следует из материалов дела, «Башкирский бройлер» задолжал по кредитам банку 426,6 млн руб. В суде Сбербанк требовал также запретить должнику открывать счета в других кредитных учреждениях, но эту меру суд не поддержал.

Представитель Сбербанка на процессе заявил, что обеспечительные меры позволят защитить залоговое имущество предприятия, так как в декабре 2018 года банк уже недосчитался части активов должника. Данных об этом имуществе и его стоимости в материалах дела нет.

Перечень активов, которые подлежат аресту, должен определить судебный исполнитель.

Представитель «Башкирского

бройлера» в суде заявлял, что все залоговое имущество используется в производственных целях, и арест повлечет за собой остановку производства. Это создает риски потери родительского поголовья птиц, отметил он.

Суд счел эти доводы должника недоказанными.

«Башкирский бройлер» является оператором инвестиционного проекта, который власти республики в 2016 году признали приоритетным. Предприятие входит в Объединенную мясную группу (ОМГ), которую связывают с американским бизнесменом российского происхождения Эллиотом Данилофф (владеет также АПК «Максимовский») и его братом Игорем. По данным ЕГРЮЛ, 100% АО «Башкирский бройлер» принадлежит Виктору Брегману. В 2017 году общество получило выручку в размере 446,97 млн руб. и чистую прибыль в размере 2,2 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2018 года оценивалась в 1,07 млрд руб.

У Сбербанка есть финансовые претензии к исполнению кредитных обязательств и другими подразделениями ОМГ. В январе он подал в суд заявления о признании банкротами предприятий «Раевский элеватор», «Башкирская зерновая компания», УК «Башкирская зерновая компания», «Хлебная база №67» за долг в размере 873,8 млн руб., и добился ареста их активов. На рассмотрении суда находится иск банка об обращении взыскания на залоговое имущество этих компаний.

Дозвониться до генерального директора «Башкирского бройлера» Артура Инотаева вчера не удалось. В юридическом отделе компании сообщили, что ведут с банком переговоры о реструктуризации задолженности и подписании мирового соглашения.

В пресс-службе башкирского отделения Сбербанка подтвердили факт переговоров: «Банк рассматривает вариант заключения мирового соглашения. Если договоренности не будут достигнуты, взыскание кредиторской задолженности будет продолжено в судебном порядке в соответствии с законодательством».

Бывший генеральный директор и акционер АПК «Максимовский» Виктор Фрейдин, который покинул компанию в 2011 году, отметил, что проблемы Объединенной мясной группы схожи с проблемами «Максимовского». «У ОМГ не было проблем со сбытом продукции. Инкубационные яйца — биржевой товар, который был законтрактован на месяцы вперед. Как и в свиноводстве, проблемы компаний Эллиота Данилофф связаны с проблемами в операционном управлении»,— заключил собеседник.

В руководстве минсельхоза республики уверены, что «Башкирский

бройлер» договорится с банком. «Предприятия группы в регионе работают, инвестируют. Сбербанк поддерживает и активно кредитует АПК»,— сказал собеседник в ведомстве.

Булат Баширов