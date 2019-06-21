Опросы покажут кино

Видеохостинг Rutube запустит онлайн-кинотеатр List. Его особенностью станет предоставление доступа к контенту без рекламы в обмен на прохождение опросов. Рекламодатели готовы платить за данные о пользователях, подтверждают участники рынка.

Rutube готовит к запуску летом 2019 года развлекательную видеоплатформу Rutube List с возможностью бесплатного просмотра контента, рассказали “Ъ” два источника, близких к компании. На сайте Rutube уже появилась страница новой платформы, убедился “Ъ”. Информация о ней есть и на сайте Rutubelist.ru, зарегистрированном 16 апреля компанией Ruform (управляет Rutube). Согласно информации на этих ресурсах, платформа не будет использовать подписную или традиционную рекламную модель, вместо этого за доступ к контенту пользователи будут просматривать проморолики и проходить опросы о них. В ролике о платформе, размещенном на Rutube, говорится, что пользователи получат доступ к кинопремьерам и смогут выигрывать деньги, однако детали не уточняются.

66,7% ООО «Руформ» принадлежат владельцу Евразийского трубопроводного консорциума Александру Карманову и украинскому бизнесмену Игорю Сырому, еще треть — структурам «Газпром-медиа», также владеющей телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч ТВ» и др.

Rutube List требует регистрации через систему Pass.Media. Речь идет о едином аккаунте, который объединит доступ к другим сервисам «Газпром-медиа», включая сайты «ТНТ-Club», НТВ, «Матч! Клуб», «Дом-2» и Rutube, этот список будет дополняться, следует из сайта Pass.Media, который перестал быть доступен после обращения “Ъ”. Директор по работе с партнерами Ruform Армен Айрапетян отказался от комментариев. В «Газпром-медиа Развлекательное ТВ» не ответили на запрос “Ъ”.

По сути, вместо рекламной модели Rutube List использует инструмент Brand Lift, объясняют собеседники “Ъ” на рынке. Он позволяет рекламодателям оценить влияние кампаний, узнаваемость бренда и интерес к нему потребителей, за что они готовы платить площадке. Такую механику уже использует YouTube, который предлагает пройти опрос перед просмотром ролика. Об использовании такого инструмента в конце 2016 года рассказывал онлайн-кинотеатр ivi, в октябре 2017 года тестирование Brand Lift начал «Яндекс».

Опросы аудитории на интернет-ресурсах проводятся часто и предполагают мотивацию для пользователя, подтверждает директор по закупкам Media Direction Digital Бэла Докумова. В случае Rutube List пользователь по итогам будет получать доступ к контенту, который ранее был доступен за деньги, такого раньше на рынке не было, отмечает она. Прямой доход площадки от рекламы был бы несопоставимо выше, но в этом случае большую ценность имеют данные о пользователях, отмечает госпожа Докумова. «Размещать подобные опросы, скорее всего, будут различные рекламодатели — банки, страховые компании и т. д. Многие из них уже внедряют опросы в различные интернет-площадки и платят им за каждую заполненную анкету примерно 50–150 руб.»,— говорит гендиректор Tvzavr Development Александр Павлов.

В условиях насыщения рынка видеосервисы вынуждены изобретать новые способы вовлечения аудитории, констатирует управляющий директор по операционной деятельности и развитию интернет-бизнесов Dentsu Aegis Network Андрей Молев. Глава компании «Платформы и решения» Егор Яковлев полагает, что время подобных экспериментов уже прошло и, «чтобы сделать продукт, который действительно может повлиять на рынки, нужно серьезно инвестировать и искать новые модели, а не натягивать что-либо на старый каркас». Перспектива у платформы есть, возражает заместитель гендиректора по digital-направлению NMi Group Вадим Мельников, несмотря на положительный тренд платной модели в онлайн-видеосмотрении, пока не вся аудитория готова платить.

Дмитрий Шестоперов, Валерия Лебедева, Анна Афанасьева