Вахтовики получили право голоса

Тюменская областная дума разрешила вахтовикам голосовать на выборах губернатора и регионального парламента. По мнению депутатов от «Единой России», изменения помогут реализовать право голоса людям, которые «по два-три месяца иногда не уезжают» домой из-за работы. Депутат от КПРФ Юрий Юхневич считает нововведение «полем для возможной фальсификации».



В четверг Тюменская облдума приняла поправки в избирательный кодекс региона, согласно которым вахтовики могут быть участниками референдума, избирателями на выборах в органы госвласти и органы местного самоуправления Тюменской области. Кроме того, согласно поправкам, у лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории РФ, появляется также право быть избирателями на выборах губернатора Тюменской области и регионального парламента.

В пояснительной записке к проекту поправок облизбирком указал, что изменения в закон вносятся в соответствии с федеральным законом. Условием для участия в голосовании является регистрация «по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения». ХМАО и ЯНАО входят в состав Тюменской области, поэтому выборы тюменского губернатора и облдумы проходят, в том числе в автономных округах.

«Я долго работал на Севере. Вахтовиков на Ямале много, и не все имели возможность голосовать. Они по два-три месяца иногда не уезжают»,— отметил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в Тюменской облдуме Фуат Сайфитдинов («Единая Россия»). Как отметил его коллега Владимир Ульянов, теперь по факту в день голосования могут голосовать по временной регистрации все, кто находятся на территории Тюменской области.

По мнению депутата от КПРФ Юрия Юхневича, проект закона приняли без понимания, как будет проходить процедура голосования вахтовиков. «Откуда избирательная комиссия будет брать информацию о том, что вахтовик находится сегодня на вахте? Хоть они говорят, что работодатели будут давать такую информацию, считаю, что это поле для возможной фальсификации»,— считает он. Впрочем, большинством голосов поправки были приняты.

Изменения не смогут оказать существенное влияние на выборы, даже муниципальные, считает тюменский политолог Александр Безделов. «Общее количество вахтовиков в Тюменской области не превышает 2% числа жителей, они вряд ли могут повлиять на избирательный процесс»,— пояснил он. «Эти поправки могут спровоцировать приезд как можно больше людей, которые не имеют регистрации в Тюменской области для того, чтобы они оказали существенное влияние на локальном избирательном участке. Но на выборах губернатора эти голоса растворятся в общей массе»,— считает политолог Лев Березин, добавив, что явка крайне редко влияет на политические итоги голосования.

Мария Арабей