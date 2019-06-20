Экс-координатору «Открытой России» в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Бывшему координатору отделения «Открытой России» в Екатеринбурге Максиму Верникову предъявлено обвинение по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной "нежелательной" организации). По словам господина Верникова, он находится под подпиской о невыезде.

«После начала уголовного дела я дважды выезжал за пределы Свердловской области, оба раза информируя об этом следователя. Никаких претензий ко мне не было. Остается только гадать, с чего вдруг теперь они решили, что я могу куда-то сбежать»,— сообщил он на своей странице в Facebook, добавив, что намерен обжаловать решение. «Само дело пока остается в Следственном комитете. О передаче его в прокуратуру и суд, по крайней мере, в ближайшие 2-3 месяца речи не идет»,— добавил Максим Верников.

Ранее в квартире господина Верникова СКР и полиция с бойцами СОБРа провели обыски. Из квартиры изъяли технику, растяжки с надписью «Надоел», а также загранпаспорт. По сведениям “Ъ-Урал”, поводом для возбуждения уголовного дела послужило активное участие Максима Верникова в деятельности «Открытой России» Михаила Ходорковского. Напомним, Генпрокуратура РФ признала ее нежелательной в 2017 году.

При этом активисты «Открытой России» неоднократно заявляли, что российская организация никак не связана с иностранной и не может попадать под определение «нежелательной». Однако это не мешало правоохранительным органам привлекать активистов к административной ответственности по статье 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации»). За год господин Верников был дважды привлечен по данной статье, после чего у следствия появилось право на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «В “Открытую Россию” заглянули с обысками»