Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает историю появления компании INMYROOM и ее развития.

В 2011 году у Ивана Хмелевского и его супруги Адели были digital-агентства – RealWeb и Media Stars. Обе компании приносили прибыль, бизнес-процессы были отлажены. Но предпринимателям хотелось запустить новый стартап в другой нише.

В 2012 году выбрали идею проекта про дизайн и интерьеры и вложили $20 тыс. на старте. Стартап назвали INMYROOM и решили в одном проекте объединить медиа-площадку с каталогом интерьеров и подбор специалистов по интерьеру. Получился уникальный продукт для рунета: медиа с профессиональной редакцией, фотографиями и видео интерьеров, а также предметами декора от сотен производителей и дистрибуторов, которые можно купить прямо на сайте.

В основе проекта собственный процесс исполнения заказов от складов продавцов до покупателя, включающий прием платежей и обеспечения гарантий. Фулфилмент пришлось выстраивать самостоятельно, когда бизнесмены столкнулись с негативом от покупателей из-за того, что поставщики подводили с обработкой заказов или доставкой. Своих товаров у INMYROOM нет. Есть только склад консолидации и полностью автоматизированный процесс от покупки до доставки.

Финансовые результаты

На сегодняшний день объем инвестиции составил $2 млн. Больше 20 тыс. товаров было продано в INMYROOM за весь период работы. В офисе INMYROOM работают более 80 человек: редакция, отдел продаж, разработчики, вся цепочка управления процессом доставки. За последний год бизнес вырос в два раза. В планах у компании запустить маркетплейс услуг, на котором клиенты смогут выбрать себе исполнителей — от дизайна до ремонта.

В 2019 году на платформе ожидается сделок более чем на $10 млн.