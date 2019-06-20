ВТБ профинансировал крупную красноярскую сеть АЗС почти на 1 млрд рублей

Одна из крупнейших сетей АЗС в Красноярском крае «Красноярскнефтепродукт» привлекла банковское финансирование на сумму 900 млн руб. По данным ВТБ, выделившего средства, деньги направят на финансирование текущей деятельности компании. В рамках сотрудничества ВТБ будет заниматься расчетно-кассовым обслуживанием и ежемесячными начислениями зарплаты на счета сотрудников.

АО «Красноярскнефтепродукт» управляет 173 АЗС в Красноярском крае. В структуру компании также входят 14 нефтебаз, пять филиалов и два производственных участка, которые обеспечивают хранение, перевалку и доставку нефтепродуктов на территории присутствия.

Илья Галагуз