Новосибирские полицейские нашли похитителя известной спортсменки

Сотрудники полиции задержали бывшего мужа новосибирского спортсменки Елены Рухляды, который заподозрен в ее похищении. Об этом сообщает областное управление МВД.

По версии следствия, утром 18 июня экс-супруг проник к женщине в квартиру, затем, угрожая ножом, связал ее и вывез в лесной массив около берега реки Обь. Позже в Заельцовском бору сотрудники полиции нашли автомобиль Skoda Fabia, собака взяла след, который оборвался на берегу реки. Женщину нашли недалеко от поселка Бибиха, куда она с бывшем мужем добралась на лодке.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Елена Рухляда — известная новосибирская бегунья, победительница международных соревнований по триатлону Ironman, чемпионка России по скайраннинг-марафону и призер чемпионатов мира по горному бегу.

Юлия Сасевич