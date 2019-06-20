Разговоры в пользу сильных О чем силовики из 119 стран три дня разговаривали в Уфе

В Уфе завершилась трехдневная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. За тем, как главы совбезов, министры, сотрудники посольств и эксперты три дня обсуждали реальные и потенциальные угрозы — от террористов-одиночек до превращения людей в биороботов — наблюдал корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко. И пришел к выводу: представители РФ и дружественных ей стран с одной стороны и государств Запада с другой послушали друг друга, но по большей части так и не услышали.

Трехдневный диалог

«Конференция продолжает быть признанной и востребованной площадкой для профессионального диалога»,— заявил, закрывая встречу в Уфе, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он особо подчеркнул, что мероприятие позволило собрать вместе представителей стран «с диаметрально противоположными взглядами и даже тех, кто на двустороннем уровне практически не общается».

Напомним, что конференция продлилась три дня. Вначале обсудили противодействие гибридным угрозам, причем в самом широком смысле. Так, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о попытках (без лишних слов было понятно, кого) «направить молодежь в сторону отрицания и разрушения», а также «с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии сделать из людей разобщенных, страдающих невротическими расстройствами индивидов с постоянно измененным состоянием сознания».

В среду после обеда речь пошла о менее политизированной теме — реагировании на природные и техногенные катастрофы, предотвращении гуманитарных кризисов.

Впрочем, без политики и тут не обошлось. Так, первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил: «Страны, инспирировавшие конфликты, обязаны нести первоочередную ответственность, в том числе финансовую, за оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам». Намек на действия США на Ближнем Востоке и в северной Африке был предельно ясен.

А в четверг участники конференции разошлись по круглым столам. На первом представители более чем 50 стран обсуждали информационную безопасность. Председатель — спецпредставитель президента РФ по вопросам информационной безопасности Андрей Крутских — призывал к «унификации мер доверия (в киберпространстве.— “Ъ”) под ооновским зонтиком», а также к созданию (также под эгидой ООН) третейского органа, который бы не позволял «давать ход лживым, фейковым обвинениям». В ходе второго круглого стола обсуждали борьбу с распространением идеологии терроризма и противодействие террористам-одиночкам. Об опасностях киберпространства вспоминали и там.

Конфликтное видео

Помимо основной программы, конференция в Уфе стала для многих возможностью расширить круг знакомств: «на полях» заседания состоялись десятки, если не сотни двусторонних встреч. Так, Николай Патрушев за одну только среду провел переговоры с представителями Палестины, Израиля, Индии, Египта, Бурунди, Намибии, Демократической республики Конго, Туниса, Уганды и Аргентины.

С тем, что подобные встречи полезны, согласны все собеседники “Ъ” из числа участников форума.

А вот по ряду других тем между представителями Запада, приехавшими в Уфу, и остальными участниками во главе с РФ возникли разногласия — пусть и высказывались они не публично. Так, представитель одной из стран Европы в разговоре с “Ъ” возмутился подготовленным Совбезом РФ и показанным во вторник видеороликом о «грехах Запада», в котором говорилось: многие бывшие нацисты построили карьеры в ФРГ и США. В качестве примера приводился генерал Адольф Хойзингер — «один из ближайших соратников Гитлера, который впоследствии стал председателем военного комитета НАТО». Собеседник “Ъ” с такой оценкой роли этого военного в Третьем рейхе не согласился.

У другого европейского собеседника “Ъ” недоумение вызвал следующий пассаж из того же видеоролика: «Известно, что еще в 60–70-х годах XX века была разработана программа, направленная на ограничение рождаемости. В этой связи известный биолог, директор первого в США Центра геномных исследований Пол Фильдерман говорил: "Необходимо принятие добровольных мер, которые бы снизили чрезмерное давление перенаселенности на природные ресурсы... Но если добровольное ограничение окажется слишком отдаленной перспективой, нам придется рассмотреть вопрос о принудительных мерах..." Есть свидетельства того, что большинство пунктов этой программы активно продвигается в глобальном масштабе при содействии НКО и спецслужб отдельных государств». «Я погуглил и такого ученого не нашел. И вообще о подобном не слышал»,— заявил собеседник “Ъ”.

Все представители стран Запада, с которыми поговорил “Ъ”, сходились в том, что услышали мало нового, но «разговаривать в любом случае надо». При этом они отмечали, что без совместного решения проблем в сфере безопасности в любом случае не обойтись.

«Несмотря на кризис в отношениях между Москвой и Западом, сотрудничество силовиков продолжается. Время от времени есть какие-то контакты»,— заверил один из собеседников “Ъ”.

И добавил: «Но эффективнее все равно взаимодействовать в рамках Интерпола». Зато другой высокопоставленный силовик из страны ЕС заверил “Ъ”: «Такого уровня взаимодействия и сотрудничества, как сейчас, у нас не было никогда. Недавно у нас была делегация из Москвы, мы ее встречали на высоком уровне. Контакты идут постоянно, причем по разным вопросам — и по терроризму, и по криминальным преступлениям».

Впервые с момента начала украинского кризиса на конференции присутствовал и представитель США — директор аппарата Совета национальной безопасности США Гэвин Вайлд. Но его позицию никто так и не услышал. На пленарном заседании он не выступал, а во время круглого стола по кибербезопасности скромно сидел в последнем ряду.

От терроризма до молочных ферм

Тем временем представители стран Африки, Азии и Латинской Америки от конференции остались в восторге. Они внимательно изучали развернутую в коридорах выставку достижений российской военной промышленности (были представлены, в частности, гранатометы, бронежилеты, детекторы наркотиков и взрывчатки, а также интегрированная система наблюдения и визуального контроля за нештатными ситуациями «Каланча»). Закупались башкирским медом и меховыми шапками.

Во время обедов удивлялись (и ужасались) тому, что в Башкирии и первое, и второе блюдо редко обходится без конины. И конечно, выступали с речами.

Представители Ирана, Венесуэлы и многих других стран продолжали риторику российских силовиков, посвящая значительную часть своих выступлений критике США — нарушению Вашингтоном принципа невмешательства, его стремлению к господству, «монополии доллара».

Ряд участников в целом говорил о том, что их волнует. Так, представитель Южной Кореи утверждал, что его регион раньше был «источником нестабильности», но теперь это в прошлом. Делегат от Палестины доказывал право на создание независимого государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года. Представитель Руанды представлял стратегию развития страны до 2050 года, подразумевающую «преобразование ради процветания». А израильтянин рассказывал о том, что в Башкирии создаются молочные фермы, в работе которых задействованы израильские инновационные технологии.

Впрочем, ключевые темы — терроризм и гибридные угрозы — так или иначе затрагивали все спикеры. «Мы рассказали о наших усилиях по борьбе с терроризмом, профилактике, превентивных мерах»,— отметил в разговоре с “Ъ” секретарь Совбеза Узбекистана Виктор Махмудов. Комментируя тему гибридных угроз, он добавил: «В последнее время этот вопрос обострился, во многом он связан с торговлей. В целом это новое явление, на которое всем нужно научиться реагировать. Лучше всего — идти на компромиссы, каким-то образом договариваться».

Глава намибийской разведки Филемон Малима заверил “Ъ”, что тема борьбы с терроризмом актуальна сейчас для всего африканского континента. Это же заявил “Ъ” глава африканского департамента МИД РФ Андрей Кемарский: «В целом ряде районов сейчас серьезный уровень террористической угрозы, которая охватывает все больше территорий. Среди прочего, этому способствовало вторжение стран НАТО в Ливию и разрушение ливийской государственности, после чего территория этой страны оказалась заполнена различного рода террористическими группировками, которые были выдавлены из Сирии и Ирака, а позже распространили свою деятельность на более южные районы». По словам собеседника “Ъ”, в борьбе с терроризмом «требуются совместные усилия как государств континента, так и международного сообщества». В этой связи господин Кемарский отметил, что страны Африки выражают заинтересованность в подключении к российской базе данных террористических организаций, созданной ФСБ.

При этом за три прошедших дня каждый из участников мог себе найти тему по вкусу. Так, для Никарагуа терроризм как таковой сейчас не столь актуален, как раньше, а вот гибридные войны волнуют. «18 апреля 2018 года у нас была неудавшаяся попытка путча. Группы лиц (в том числе прибывших из-за границы) пытались спровоцировать хаос. Погибли 2 тыс. человек»,— рассказал генеральный комиссар полиции Никарагуа Хайме Антонио Ванегас Вега. Собеседник “Ъ” пояснил: речь шла о попытке «ограничить независимость Никарагуа» — страны, которая «находится в центре Америки и из-за стратегической позиции сталкивается со множеством рисков». При этом глава никарагуанской делегации особо отметил еще одну тему, обсуждавшуюся на конференции,— противодействие чрезвычайным ситуациям: «Перед нами и с этой точки зрения стоит множество угроз. Много вулканов, землетрясений, от пяти до десяти ураганов каждый год. Очень важно знакомиться с опытом других стран».

В следующий раз возможность приехать в Россию и поговорить о наболевшем высокопоставленным силовикам представится через год.