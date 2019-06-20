ЮИТ продолжит работать в Петербурге, но откажется от жилищного строительства в Москве

Концерн ЮИТ принял решение не продолжать развитие жилищного строительства на территории Москвы и Московской области. Компания сохранит деятельность в Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе концерна, на решение оказали влияние очень капиталоемкая деятельность в столичном регионе и сложная бизнес – среда. При этом в городах, в которых концерн будет продолжать жилищное строительство, имеется достаточная покупательская способность потребителей, предложения пятен под застройку, а их стоимость «обеспечивают эффективное использование капитала».

Напомним, что о смене управленческой структуры ЮИТ в России “Ъ-СПб” писал еще в июле прошлого года. Штаб – квартира ЮИТ в России расположена в Петербурге.