Экс-главу Миллерово будут судить за превышение полномочий

Бывшего главу Миллеровского городского поселения Алексея Чередниченко будут судить за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый знал, что сайт администрации городского поселения системный администратор обслуживает по договору возмездного оказания услуг, однако распорядился принять его на работу еще и по трудовому договору. В результате сотрудник незаконно получил из бюджета 260 тыс. руб.

Дело экс-главы передано в суд.

Дарья Голякова