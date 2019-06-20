20 июня, четверг
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Экс-главу Миллерово будут судить за превышение полномочий

Бывшего главу Миллеровского городского поселения Алексея Чередниченко будут судить за превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый знал, что сайт администрации городского поселения системный администратор обслуживает по договору возмездного оказания услуг, однако распорядился принять его на работу еще и по трудовому договору. В результате сотрудник незаконно получил из бюджета 260 тыс. руб.

Дело экс-главы передано в суд.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Мероприятия

пресс-релиз

Профиль пользователя